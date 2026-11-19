La llegada de las dos monoboyas para el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) a la Argentina marcó un avance clave en el proyecto, que se prepara para completar su sistema de exportación offshore en Punta Colorada, Río Negro. Sin embargo, antes de arribar a la costa patagónica, el equipamiento debió atravesar una de las rutas marítimas más sensibles del mundo: el Estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La operación mantuvo en vilo a la industria hidroburifera nacional. De hecho, el presidente y CEO de la YPF, Horacio Marín, relató en distintas entrevistas y conferencias las dificultades que implicó el paso de la embarcación por ese corredor estratégico, ubicado entre Irán y Omán.

La preocupación no era menor: por allí circula gran parte del comercio mundial de petróleo, que en medio de las tensiones militares quedó expuesto a posibles interceptaciones y ataques. Esto obligó a Topaz Ishim, el buque encargado de llevar las monoboyas, a pasar el estrecho de noche y con las luces apagadas para evitar correr riesgos.

«Cuando el barco pasara por el Estrecho de Ormuz tenía que hacer dos cosas: apagar las luces, apagar el GPS y rezar en todas las religiones«, contó Marín durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante esas horas, él siguió de cerca su recorrido desde su teléfono celular. En más de una oportunidad recordó que consultaba la posición del buque apenas comenzaba el día, llegando a «rezar al Papa Francisco» para que logre superar el sector de mayor riesgo.

La señal satelital del Topaz Ishim volvió a aparecer después de que la embarcación superara el corredor marítimo y llegara a aguas abiertas. De esa manera, se pudo confirmar que el cargamento había atravesado uno de los puntos más delicados de su recorrido.

Aunque el tramo desde Emiratos Árabes Unidos hasta Omán estuvo a cargo del Topaz Ishim, las monoboyas no completaron todo el recorrido en una misma embarcación. Una vez superado el Estrecho de Ormuz, las estructuras fueron transferidas en el puerto de Mascate al Jumbo Javelin, de bandera neerlandesa, que continuó el traslado hacia la Argentina.

Según señaló Marín, cada jornada de retraso en la puesta en marcha de la infraestructura de evacuación representa una oportunidad de exportación postergada. Por eso, aseguró que de no tener éxito la operación, el país perdía unos 15 millones de dólares diarios en exportaciones por cada día de demora.

Dos monoboyas de 272 toneladas cada una

Superado el tramo más complejo, las monoboyas continuaron su viaje hasta Argentina para finalmente arribar al puerto de San Antonio Este. Fueron fabricadas en Emiratos Árabes Unidos por la compañía neerlandesa Bluewater, y cada una pesa 272 toneladas, con un diámetro de 15,3 metros.

Su instalación frente a Punta Colorada permitirá completar el sistema de carga offshore del VMOS. La tecnología CALM (Catenary Anchor Leg Mooring) posibilitará que grandes buques petroleros se amarren en altamar y reciban directamente el crudo transportado desde Vaca Muerta.

El equipamiento está diseñado para operar con buques VLCC (Very Large Crude Carriers), capaces de transportar hasta dos millones de barriles de petróleo por viaje. De esta manera, el proyecto busca ampliar la capacidad exportadora de la Argentina y facilitar el acceso del petróleo de la Cuenca Neuquina a los mercados internacionales.