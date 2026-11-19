Fundación YPF celebró «Talento para Vaca Muerta», un evento que marcó el cierre de las cuatro prácticas profesionalizantes de 2026. Durante la jornada, estudiantes de 6° año de escuelas técnicas de Neuquén y Río Negro recibieron sus diplomas tras completar capacitaciones orientadas al sector energético.

En total, 180 estudiantes y 22 docentes participaron del encuentro, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Contó con la participación de autoridades provinciales, representantes de empresas de la industria y referentes del ámbito educativo.

Las propuestas formativas estuvieron orientadas a las especialidades de Perforación y Terminación de Pozos de Petróleo y Gas, Química Aplicada, Plantas de Tratamiento de Crudo y Gas y Producción de Hidrocarburos, permitiendo conocer de cerca los procesos, tecnologías y desafíos de la industria.

La iniciativa fue desarrollada junto con los ministerios de Educación de Neuquén y Río Negro y en articulación con las empresas Halliburton, AESA, Tetra, DLS e YPF, que acercaron a los estudiantes a la realidad operativa de Vaca Muerta mediante actividades de formación y el contacto directo con tecnologías de última generación.

En esta edición participaron ocho escuelas técnicas de Neuquén, ubicadas en Cutral Co, Plaza Huincul, Neuquén capital, Centenario y Rincón de los Sauces, y dos escuelas de Río Negro, de Cipolletti y Cinco Saltos.

Participaron estudiantes de 6° año de diez escuelas técnicas, distribuidas entre ambas provincias. Foto: gentileza.

Vincular la educación con el mundo laboral: cómo fue la jornada

Durante el acto, los diplomas fueron entregados por Evelyn Cels, gerente de Desarrollo Local de Fundación YPF; Angélica Correa, directora de Educación Técnica de Neuquén; y referentes de las empresas participantes y de las escuelas.

«La industria energética atraviesa una transformación profunda que nos pone frente al desafío de formar personas capaces de aprender permanentemente, adaptarse a los cambios y liderar los procesos que definirán el futuro del sector«, expresó Cels en su discurso. En ese sentido, agregó que «mediante estas prácticas los estudiantes conocen tecnologías, procesos, estándares de seguridad y entornos de trabajo reales de la industria energética actual que los prepara para los desafíos profesionales que vendrán».

Mediante las prácticas, se busca acercar a los estudiantes al ámbito del trabajo. Foto: gentileza.

La jornada también incluyó un panel sobre el futuro de la industria energética, en el que representantes de las empresas compartieron su visión sobre los desafíos, las transformaciones tecnológicas y las oportunidades laborales del sector. Participaron Antonella Girolimini, HR Manager de Halliburton; Carina Tumini, HR Manager de Tetra; María Pía Benci, líder de la Escuela de Operadores de AESA; y Virginia Carricaburu, líder de Capacitación y Desarrollo de DLS.

Además, una becaria graduada de Fundación YPF, una egresada de las prácticas profesionalizantes 2025 y un egresado del Instituto Vaca Muerta compartieron sus experiencias formativas y laborales, mostrando distintos recorridos de desarrollo profesional vinculados a la energía.

Con «Talento para Vaca Muerta», Fundación YPF afirmó que apunta a fortalecer el vínculo entre la educación técnica y el mundo del trabajo, impulsando experiencias de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de capacidades clave para la industria. De esta manera, busca acompañar a los jóvenes de Neuquén y Río Negro en la construcción de trayectorias formativas alineadas con las oportunidades que genera el crecimiento energético de la región.