De acuerdo con el cronograma establecido por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, mediante la Resolución 508/2025 del Consejo Federal de Educación (CFE), la gran mayoría de las jurisdicciones del país —incluidas Río Negro y Neuquén— finalizarán el ciclo lectivo 2026 el viernes 18 de diciembre, mientras que solo cuatro distritos tendrán fechas diferenciadas entre el 17 y el 23 de ese mes.

En paralelo al cierre académico, el fin de cursada marca el inicio del tramo decisivo para cumplir con la presentación obligatoria del Certificado Escolar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), cuyo plazo improrrogable vence el 31 de diciembre 2026 para sostener el cobro de la Ayuda Escolar Anual en todo el territorio nacional.

Calendario escolar 2026: cuándo terminan las clases en Río Negro, Neuquén y cada provincia

El esquema oficial acordado por las carteras educativas jurisdiccionales ordena el final de las clases regulares en cuatro fechas concretas, a lo largo de la tercera y cuarta semana de diciembre 2026:

Jueves 17 de diciembre 2026 . Formosa será la primera jurisdicción del país en dar por concluido el dictado ordinario de clases.

. Formosa será la primera jurisdicción del país en dar por concluido el dictado ordinario de clases. Viernes 18 de diciembre 2026 . Finalizan el ciclo lectivo veinte distritos en simultáneo: Río Negro, Neuquén , Catamarca, Chaco, Chubut , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz , Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

. Finalizan el ciclo lectivo veinte distritos en simultáneo: , Catamarca, Chaco, , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, , Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Martes 22 de diciembre 2026 . Extienden las actividades escolares hasta el inicio de la semana navideña las provincias de Buenos Aires y Mendoza.

. Extienden las actividades escolares hasta el inicio de la semana navideña las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Miércoles 23 de diciembre 2026. La Pampa registrará el cierre más tardío del calendario educativo nacional.

Ciclo lectivo 2026: una por una, la fecha de cierre de actividades por provincia

Fecha de cierre del ciclo lectivo 2026 Jurisdicciones alcanzadas (Resolución 508/2025 CFE) Cantidad de distritos Jueves 17 de diciembre 2026 Formosa 1 provincia Viernes 18 de diciembre 2026 Río Negro, Neuquén, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán 20 jurisdicciones Martes 22 de diciembre 2026 Buenos Aires y Mendoza 2 provincias Miércoles 23 de diciembre 2026 La Pampa 1 provincia

Certificado Escolar en Mi ANSES: cómo presentar el formulario antes del 31 de diciembre 2026 para no perder la Ayuda Escolar

Junto con el cierre de los boletines y las libretas académicas, los titulares de prestaciones familiares deben completar una gestión administrativa indispensable ante el organismo previsional: