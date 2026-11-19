El Castro Rendón, pide donantes de sangre del grupo 0 positivo (0+). «Hoy estamos atravesando un momento sensible», remarcó el referente del Servicio de Hemoterapia, Sergio Nid. La escasez de reservas y la elevada demanda del hospital más grande de Neuquén podría afectar las cirugías programadas.

Nid indicó que el stock actual de glóbulos rojos resulta insuficiente. «Necesitamos reforzar el estado de unidad de 0 positivo,

fundamentalmente para evitar reprogramar cirugía y para poder asistir las emergencias y urgencias que ocurran durante este fin de semana», remarcó.

Cómo y dónde donar sangre en Neuquén

El referente apeló a la solidaridad de la población regional. Pidió colaboración para asistir a las extracciones de sangre y para replicar el mensaje en redes sociales.

«Donar sangre es un acto simple y sencillo que le cambia la calidad de vida a un paciente y en muchas ocasiones le salva la vida a un paciente que puede ser un desconocido, pero mañana puede ser un familiar o un amigo», enfatizó Nid.

Donación de sangre. Foto: Cecilia Maletti.

Quienes estén en condiciones deben presentarse directamente en el Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén. El espacio atiende al público de lunes a sábado, de 8:30 a 13. Se atiende por orden de llegada, sin turno previo, una modalidad pensada para facilitar el acceso rápido de los voluntarios.

Desde el área reiteraron la preocupación por aumentar las reservas de cara al fin de semana, cuando los servicios de guardia y emergencia suelen recibir mayor flujo de derivaciones críticas desde distintos puntos de la provincia.

«Hoy más que nunca dependemos de vos para poder seguir salvando vidas. Te esperamos», remarcó Nid.