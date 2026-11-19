De acuerdo con la Resolución 349/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el calendario de pagos de diciembre 2026 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se desarrollará entre el miércoles 9 y el miércoles 23 de diciembre, agrupando múltiples terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) sobre el cierre de cada tramo.

En una única liquidación mensual, los beneficiarios percibirán el aumento del 2,17% vinculado a la inflación de octubre, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono extraordinario de hasta $70.000, conformando un piso bruto de $750.695,05.

Jubilaciones y pensiones mínimas ANSES en diciembre 2026: fechas de cobro por DNI y monto total con aguinaldo

Debido al fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 7 y martes 8 de diciembre 2026), el cronograma para quienes no superan el haber mínimo comenzará el miércoles 9 y concentrará tres dígitos por día en las dos últimas jornadas:

Miércoles 9 de diciembre 2026: documentos terminados en 0.

Jueves 10 de diciembre 2026: documentos terminados en 1.

Viernes 11 de diciembre 2026: documentos terminados en 2.

Lunes 14 de diciembre 2026: documentos terminados en 3.

Martes 15 de diciembre 2026: documentos terminados en 4, 5 y 6.

Miércoles 16 de diciembre 2026: documentos terminados en 7, 8 y 9.

ANSES: ¿cuánto cobro en diciembre 2026, según la prestación?

Con el reajuste del 2,17% confirmado por movilidad, los titulares de la jubilación mínima cobrarán un haber ordinario de $453.796,70, al que se suman $226.898,35 en concepto de medio aguinaldo (calculado como el 50% del haber reajustado, sin computar el refuerzo) y el bono de $70.000, alcanzando $750.695,05 brutos (equivalentes a $730.274 netos de bolsillo tras la retención asistencial del 3% para PAMI).

Grupo previsional ANSES (Diciembre 2026) Ventana de cobro por DNI Haber base

(2,17%) Medio aguinaldo (50%) Bono / Total bruto Jubilaciones y pensiones mínimas 9 al 16 de diciembre $453.796,70 $226.898,35 $70.000 / $750.695,05 Haberes intermedios

(hasta $523.796,70) 17 al 23 de diciembre Entre $453.797 y $523.796 50% del haber Bono proporcional Jubilaciones superiores al mínimo 17 al 23 de diciembre Hasta $3.053.622,05 Hasta $1.526.811,02 Sin bono / Hasta $4.580.433,07

Calendario ANSES para haberes superiores al mínimo y consulta de liquidaciones en Mi ANSES

Una vez concluido el primer bloque de pagos, el organismo activará las acreditaciones para los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el piso básico garantizado:

Jueves 17 de diciembre 2026: documentos terminados en 0 y 1.

Viernes 18 de diciembre 2026: documentos terminados en 2 y 3.

Lunes 21 de diciembre 2026: documentos terminados en 4 y 5.

Martes 22 de diciembre 2026: documentos terminados en 6 y 7.

Miércoles 23 de diciembre 2026: documentos terminados en 8 y 9.

Cabe destacar que quienes perciben un haber superior al mínimo pero inferior a $523.796,70 recibirán un bono variable, proporcional hasta alcanzar dicho tope combinado, además de su medio aguinaldo íntegro.

En paralelo, desde el miércoles 9 de diciembre 2026, todos los beneficiarios podrán ingresar a Mi ANSES (vía web o aplicación móvil con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social) para descargar su recibo digital de haberes y corroborar el desglose exacto de cada concepto.