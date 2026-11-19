Las elecciones de febrero 2027 en Neuquén cambian el tablero en el Deliberante antes del receso legislativo
La presidenta del Concejo, Claudia Argumero (MPN), comunicó al cuerpo la decisión de la concejala del PRO, Denisse Stillger, de conformar el bloque unipersonal por Arriba Neuquén. Es por la candidatura a intendente de Leandro López.
La concejala del PRO, Denisse Stillger dejó la banca del PRO y ocupará su representación en el Concejo como Arriba Neuquén. Así se supo hoy en la sesión especial que se realizó hoy a las 11 para la incorporación del expediente enviado por el Ejecutivo Municipal para que la ciudad adhiera a la Emergencia provincial por cuestiones climáticas.
El el único punto del día en la sesión especial, fue la incorporación parlamentaria de la adhesión a la ley de Emergencia provincial por el denominado «Niño». La herramienta, durante 6 meses, permitirá contrataciones directas y acciones administrativas más rápidas ante eventuales inconvenientes en Neuquén capital.
Arriba Neuquén forma parte de la alianza Neuquinizate desde 2023 y en esta instancia, Stillger, en una decisión consensuada con el PRO – dijo en declaraciones a Río Negro– continuará en la banca como Arriba Neuquén y acompañará la candidatura a intendente de Leandro López.
«Mi equipo y yo veníamos trabajando desde hacer rato desde Arriba Neuquén y lo más lógico era que acompañara de manera orgánica, no solo al espacio sino también la candidatura a la intendencia» de López, destacó.
«Sigo con los mismos valores y con el mismo cariño por el PRO, seguimos trabajado en conjunto y teniendo diálogo y proyectos en común», sostuvo Stillger.
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