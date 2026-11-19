La concejala Denisse Stillger comunicó hoy en el Deliberante que deja el PRO y su banca será de Arriba Neuquén (foto Emiliano Ortiz)

La concejala del PRO, Denisse Stillger dejó la banca del PRO y ocupará su representación en el Concejo como Arriba Neuquén. Así se supo hoy en la sesión especial que se realizó hoy a las 11 para la incorporación del expediente enviado por el Ejecutivo Municipal para que la ciudad adhiera a la Emergencia provincial por cuestiones climáticas.

El el único punto del día en la sesión especial, fue la incorporación parlamentaria de la adhesión a la ley de Emergencia provincial por el denominado «Niño». La herramienta, durante 6 meses, permitirá contrataciones directas y acciones administrativas más rápidas ante eventuales inconvenientes en Neuquén capital.

Arriba Neuquén forma parte de la alianza Neuquinizate desde 2023 y en esta instancia, Stillger, en una decisión consensuada con el PRO – dijo en declaraciones a Río Negro– continuará en la banca como Arriba Neuquén y acompañará la candidatura a intendente de Leandro López.

«Mi equipo y yo veníamos trabajando desde hacer rato desde Arriba Neuquén y lo más lógico era que acompañara de manera orgánica, no solo al espacio sino también la candidatura a la intendencia» de López, destacó.

«Sigo con los mismos valores y con el mismo cariño por el PRO, seguimos trabajado en conjunto y teniendo diálogo y proyectos en común», sostuvo Stillger.