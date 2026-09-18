Por la rotura de un caño, una zona céntrica de Roca amaneció llena de agua: qué calles están afectadas y qué pasa con el servicio

La zona del Canalito de Roca amaneció inundada este viernes 18 de septiembre. Los vecinos alertaron sobre la situación durante las primeras horas de la mañana al notar la cantidad de agua acumulada en las calles, aunque el volumen comenzó a descender hacia media mañana tras la interrupción del suministro.

Desde el Municipio informaron que, al tomar conocimiento de lo sucedido, avisaron de inmediato a Aguas Rionegrinas (ARSA), ya que el problema se originó por la rotura de un caño de la red de agua potable en el cual la empresa ya se encuentra trabajando.

Las calles afectadas por la rotura de un caño en Roca: afecta al servicio de agua

Desde Aguas Rionegrinas informaron que un equipo operativo ya trabaja en la reparación del caño averiado, ubicado entre las calles Maipú y 25 de Mayo.

Si bien prevén resolver el inconveniente este mismo viernes, las labores podrían extenderse hasta las 15. Durante este período, el servicio de agua potable registrará la afectación en los barrios ubicados al sur del Canal Principal y al noreste de la intersección de Gelonch y Maipú.

Foto: Juan Thomes

La empresa precisó que la interrupción comprende sectores de Centro, Stefenelli, Supe, Universitario, 260 Viviendas, Malvinas y Progreso. Por este motivo, se recomienda hacer un uso racional del suministro y cuidar las reservas domiciliarias.