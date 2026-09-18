Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este domingo 20 de septiembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 20 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 20 de septiembre
CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Delimitación
|Motivo / Trabajos
|08:00 a 14:00
|Desde Belgrano hasta República de Italia entre Colón y Facundo Quiroga
|Ampliación y adecuación de infraestructura para acompañar el aumento de potencia y modificaciones por la obra del Metrobús.
|07:00 a 12:30
|Desde Islas Malvinas hasta Alderete entre Conrado Villegas y Amancay.
|Incorporación de tecnología para modernizar el sistema de medición y mantenimiento de la red para mejorar la confiabilidad del servicio.
|07:00 a 12:30
|Desde Suárez hasta Independencia entre Borlenghi y Carmen de Patagones
|Incorporación de tecnología para modernizar el sistema de medición y mantenimiento de la red para mejorar la confiabilidad del servicio.
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