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Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este domingo 20 de septiembre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 20 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 20 de septiembre

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:

HorarioZona / DelimitaciónMotivo / Trabajos
08:00 a 14:00 Desde Belgrano hasta República de Italia entre Colón y Facundo QuirogaAmpliación y adecuación de infraestructura para acompañar el aumento de potencia y modificaciones por la obra del Metrobús.
07:00 a 12:30 Desde Islas Malvinas hasta Alderete entre Conrado Villegas y Amancay.Incorporación de tecnología para modernizar el sistema de medición y mantenimiento de la red para mejorar la confiabilidad del servicio.
07:00 a 12:30Desde Suárez hasta Independencia entre Borlenghi y Carmen de PatagonesIncorporación de tecnología para modernizar el sistema de medición y mantenimiento de la red para mejorar la confiabilidad del servicio.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 20 de septiembre.

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