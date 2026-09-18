Río Negro logró que Nación extienda el plazo para devolver un adelanto financiero y, a cambio, retiró una demanda contra el gobierno de Milei

El gobernador Weretilneck y el ministro Sánchez firmantes del acuerdo con el gobierno nacional. Foto: M. Ochoa.

El Gobierno provincial formalizó un acuerdo con la Nación y postergó hasta el año próximo el pago del adelanto de $ 120.000 millones (unos US$ 87 millones del momento).

Ese crédito nacional fue cedido desde abril y, según lo pactado, se debía reintegrar en este segundo semestre, en cancelaciones a partir de agosto.

La administración de Alberto Weretilneck gestionó y consiguió una renegociación. La deuda se redujo porque Nación reconoció un crédito provincial, dejando el nuevo saldo en $106.052 millones (cerca US$ 70 millones), con un pago en lo que queda del año y el resto en siete cuotas mensuales, a partir de junio del 2027.

La compensación financiera tiene también una consecuencia sobre los reclamos judiciales iniciados por la Provincia porque se “desiste de la acción y del derecho” en la causa iniciada contra el Estado nacional por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En febrero del 2024, el gobierno rionegrino presentó una demanda contra el ministerio de Economía de la Nación por incumplimiento de sus deberes de financiamiento educativo desde el 1° de enero de 2024, «violando el derecho a la educación consagrado en la Constitución Nacional y diversas leyes».

El convenio con Nación fue ratificado en la Provincia con el decreto 861/26, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La operación parte de una deuda reconocida por Río Negro con Nación de $124.343 millones (US$ unos 81 millones, según cotización actual del BNA), a partir del adelanto de $ 120.000 millones, transferido a partir de abril.

A su vez, el Estado nacional reconoció obligaciones a favor de la Provincia por $18.291 millones (casi US$ 12 millones), arrojando un saldo final a favor de la Nación por $106.052 millones.

Una parte de lo adeudado se acordó abonarse en el último trimestre. En octubre y noviembre, Río Negro abonará dos cuotas mensuales por un total de $36.000 millones (US$ 23,5 millones), mientras que otros $ 4.265,7 millones (US$ 2,8 millones) se pagarán el último día hábil de diciembre.

El saldo final de $ 65.786,6 millones (unos US$ 44,3 millones) se cancelará en siete cuotas mensuales en el 2027 con el primer pago en el último día hábil de junio. Se le aplicará una tasa nominal del 15%.

Según los fundamentos del decreto, la postergación de la amortización hasta 2027 permite “reducir la presión financiera inmediata sobre la Provincia” y evitar, en el corto plazo, la retención automática de recursos de la coparticipación federal.

El ministerio de Hacienda había logrado el anticipo de Nación por $120.000 millones como una herramienta para atender una situación de iliquidez temporal.

Con la incorporación al régimen y la reprogramación de los vencimientos hacia 2027, el Gobierno provincial reconoce que la obligación pasa a constituir una “operación formal de refinanciación y consolidación de deuda”.

El Decreto 861 aprueba en todos sus términos el convenio firmado con Nación y faculta al ministro de Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para instrumentarlo. Además, dispone comunicar la medida a la Legislatura provincial.

En términos financieros, el acuerdo “no implica una quita que elimine la deuda provincial”. La operación establece una compensación de las obligaciones cruzadas y, sobre el saldo restante, una “reestructuración de los plazos de pago”.

Para las cuentas provinciales, el efecto inmediato es una menor exigencia de fondos durante los últimos meses de 2026, a cambio de trasladar una parte significativa de los compromisos al próximo ejercicio.