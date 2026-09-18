Preocupación por Cazzu: el problema de salud que la obligó a frenar su gira internacional

Cazzu debió reprogramar dos shows de su gira internacional “Latinaje” luego de sufrir un fuerte cuadro de influenza. La cantante explicó cómo se encuentra y qué pasará con sus próximas presentaciones.

Cazzu atraviesa un inesperado parate en medio de su gira internacional. La cantante argentina debió modificar su agenda y reprogramar dos conciertos luego de contraer un cuadro de influenza que le impidió recuperarse a tiempo para volver al escenario.

La propia artista, cuyo nombre es Julieta Cazzuchelli, comunicó la situación a través de sus redes sociales. Desde el aislamiento, explicó que durante los últimos días intentó mejorar para cumplir con los compromisos previstos, pero finalmente tuvo que priorizar su recuperación.

Según informó Revista GENTE, la cantante describió el cuadro como “una cosa bastante potente” y reconoció que, pese a sus intentos por recuperarse, todavía no está en condiciones de afrontar la exigencia de un concierto.

Qué le pasó a Cazzu y cómo está de salud

Cazzu contó que contrajo un virus que identificó como influenza y que los síntomas la obligaron a guardar reposo.

La decisión de suspender temporalmente sus presentaciones estuvo relacionada especialmente con las características de Latinaje: se trata de un espectáculo en el que tanto la voz de la artista como los instrumentos se ejecutan completamente en vivo.

Por ese motivo, consideró que no podía realizar el show sin encontrarse totalmente recuperada.

“Si no hay salud, no lo podemos ejecutar”, explicó la artista al comunicar la decisión a sus seguidores.

Cazzu también expresó su tristeza por tener que modificar las fechas y aseguró que espera regresar a los escenarios una vez que su estado físico se lo permita.

Qué shows de Cazzu fueron reprogramados

La situación afectó por ahora a dos presentaciones de la gira “Latinaje”.

La primera estaba prevista para este viernes 18 de septiembre en Guatemala, mientras que la segunda debía realizarse el sábado 19 en Costa Rica.

En Guatemala, el recital ya tiene nueva fecha: se realizará el 14 de noviembre en el Jardín del Gigante, en Ciudad Cayalá.

Para Costa Rica también se anunció que el espectáculo pasará a noviembre y mantendrá como escenario el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, aunque todavía resta confirmar el día definitivo.

Qué pasará con los próximos shows de Cazzu

Por el momento, no se anunció una suspensión general de la gira. La modificación alcanza a las presentaciones inmediatas de Guatemala y Costa Rica mientras la cantante continúa recuperándose.

De acuerdo con el calendario oficial de la artista, Cazzu tiene por delante varias fechas durante los próximos meses. Entre ellas aparece una particularmente especial: el 3 de octubre tiene previsto presentarse en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, en lo que fue anunciado como uno de los conciertos más importantes de su carrera.

Luego continuará con diferentes compromisos internacionales, con presentaciones programadas en México, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, entre otros destinos. Su sitio oficial mantiene actualmente esas fechas dentro de la agenda.

De esta manera, el freno de Cazzu sería temporal y concentrado en las dos fechas más próximas, mientras la artista prioriza su recuperación antes de volver a afrontar un espectáculo completamente en vivo.