La neuquina Abril Garzón disputa la final de ciclismo de ruta en los Juegos Suramericanos: todos los horarios de este viernes

Este viernes se disputa el sexto día de los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan conjuntamente en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La delegación argentina se ubica en la segunda ubicación del medallero con un total de 102 preseas (31 de oro, 28 de plata y 43 de bronce), solo por detrás de Brasil que tiene 118 (41, 44 y 33).

Será una jornada especial para el deporte neuquino, ya que Abril Garzón competirá en la final femenina de ciclismo de ruta. La oriunda de Huinganco es una de las seis argentinas que buscará ser protagonista en Rafaela, junto a Maribel Aguirre, Julieta Benedetti, Valentina Luna, Ludmila Mange y Sofía Martelli. La carrera largó a las 9:00 y consiste en nueve vueltas al circuito con un total de 44 participantes de 11 países.

La ciclista de 21 años llega con buenas sensaciones a los Juegos. En el mes de abril, logró conquistar los títulos nacionales en Damas Elite y Sub 23 disputados en Río Cuarto, Córdoba. Además, también se llevó la dorada en la Copa Argentina de Pista C2 en la categoría Omnium.

La felicidad de Abril luego de lograr el primer puesto en Córdoba.

Este viernes será el último día del golf donde varios argentinos buscarán medallas. Además, se dará el debut de La Garra, la selección argentina femenina de Handball y el inicio del Rugby 7.

También habrá actividad en triatlón, ecuestre, boxeo, esgrima, golf, hockey sobre césped, ciclismo ruta, pentatlón moderno, skateboarding, tiro deportivo, vela, softbol y remo.

La agenda completa de los argentinos este viernes

Balonmano

19.30 | Argentina vs. Uruguay | Equipo femenino

Rugby 7

15.50 | Argentina vs. Perú | Equipo femenino

vs. Perú | Equipo femenino 17.26 | Argentina vs. Paraguay | Equipo masculino

vs. Paraguay | Equipo masculino 18.32 | Argentina vs. Chile | Equipo femenino

vs. Chile | Equipo femenino 20.08 | Argentina vs. Perú | Equipo masculino

Triatlón

12.00 | Argentina (Moira Miranda, Tiago Muñoz, María Vargas y Tadeo Baruffato) | Relevos mixto | Final medalla de oro

Ecuestre

11.00 | Argentina (Marcelo Rawson, Luciano Brunello, Juan Benítez Gallardo) | DR Concurso completo equipos, prueba de adiestramiento

| DR Concurso completo equipos, prueba de adiestramiento 11.32 | Marcelo Rawson | DR Concurso completo individual, prueba de adiestramiento |

| DR Concurso completo individual, prueba de adiestramiento | 12.27 | Luciano Brunello | DR Concurso completo individual, prueba de adiestramiento |

| DR Concurso completo individual, prueba de adiestramiento | 12.59 | Juan Benítez Gallardo | DR Concurso completo individual, prueba de adiestramiento |

Boxeo

15:15 | Melanie Daira Martínez – femenino hasta 54 kg | Final medalla de oro

– femenino hasta 54 kg | Final medalla de oro 15.45 | Lucia Marlene Muello – femenino hasta 65 kg | Final medalla de oro

– femenino hasta 65 kg | Final medalla de oro 16.00 | Lorena Balbuena – femenino hasta 75 kg | Final medalla de oro

– femenino hasta 75 kg | Final medalla de oro 16.30 | Santiago Celes – masculino hasta 60 kg | Final medalla de oro

Esgrima

11.00 | Argentina (Iván Groupierre, Alec Brooke, Jesús Lugones, Agustín Gusmán) vs. Colombia | Espada equipos masculino |

Golf

Argentina | Equipos mixtos | Ronda 4 – EN COMPETENCIA

| Equipos mixtos | Ronda 4 – Agustín Oliva-Pinto | Individual masculino | Ronda 4 – EN COMPETENCIA

| Individual masculino | Ronda 4 Miguel Carballo | Individual masculino | Ronda 4 – EN COMPETENCIA

| Individual masculino | Ronda 4 Ana Giuliano | Individual femenino | Ronda 4 – EN COMPETENCIA

| Individual femenino | Ronda 4 Mia Yaya | Individual femenino | Ronda 4 – EN COMPETENCIA

Hockey sobre césped

14.00 | Las Leonas vs. Chile

16.00 | Los Leones vs. Chile

Ciclismo ruta

Benedetti Julieta, Maribel Aguirre, Luna Valentina, Ludmila Mange Sofia Martelli y Abril Garzón | Individual femenino | Final medalla de oro – EN COMPETENCIA

| Individual femenino | Final medalla de oro 12.30 | Tomás Contte, Mateo Duque, Tomás Moyano, Leonardo Cobarrubia, Facundo Ambrossi y Gerardo Tivani | Individual masculino | Final medalla de oro

Pentatlón moderno

Catalina Serio y Franco Serrano | Relevo mixto, Ronda de clasificación de esgrima – EN COMPETENCIA

Skateboarding

11.40 | Ruth Feldick | Street skateboarding femenino

| Street skateboarding femenino 11.40 | Morena Domínguez | Street skateboarding femenino

| Street skateboarding femenino 14.20 | Mauro Iglesias | Street skateboarding masculino

| Street skateboarding masculino 14.20 | Matías Dell Olio | Street skateboarding masculino

Tiro deportivo

Marcelo Gutiérrez | 10mts Rifle de aire masculino – EN COMPETENCIA

| 10mts Rifle de aire masculino – Alexis Eberhardt | 10mts Rifle de aire masculino – EN COMPETENCIA

| 10mts Rifle de aire masculino – Federico Martín | Trap masculino – EN COMPETENCIA

| Trap masculino – Joaquín Cisneros | Trap masculino – EN COMPETENCIA

| Trap masculino – Mara Kucharski | Trap femenino – EN COMPETENCIA

| Trap femenino – 13.00 | Victoria Luna | 10mts pistola de aire femenino

| 10mts pistola de aire femenino 13.00 | Josefina Mella | 10mts pistola de aire femenino

Vela

9.30 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 5

9.30 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 4

9.35 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 5

9.40 | Luciana Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 4

9.50 | Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 5

9.50 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 5

9.55 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 6

10.00 | Lucía Falasca | Bote ILCA 6 femenino | Regata 5

10.10 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 6

10.15 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 7

10.30 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 6

10.30 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 7

10.35 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 8

10.40 | Luciana Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 5

10.50 | Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 6

11.00 | Lucía Falasca | Bote ILCA 6 femenino | Regata 6

11.15 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas Snipe mixto | Regata 4

11.30 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 7

11.40 | Luciana Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 6

11.50 | Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 7

12.15 | Lucía Falasca | Bote ILCA 6 femenino | Regata 7

13.15 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas Snipe mixto | Regata 6

Softbol

19.00 | Argentina vs. Venezuela | Equipos femenino

Remo

Lorena Cerrudo | Un par de remos cortos femenino (W1X) | Final medalla de oro – EN COMPETENCIA

| Un par de remos cortos femenino (W1X) | Final medalla de oro – 9.20 | Agustín Scenna | Un par de remos cortos masculino (M1X) | Final medalla de oro

| Un par de remos cortos masculino (M1X) | Final medalla de oro 9.40 | Argentina (Catalina Deandrea, Florencia Duarte, Clara Galfre y Delfina Orlandini) | Cuatro pares de remos cortos femenino (W4X) | Final medalla de oro

| Cuatro pares de remos cortos femenino (W4X) | Final medalla de oro 10.00 | Argentina (Agustín Scenna, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santino Menín) | Cuatro pares de remos cortos masculino (M4X) | Final medalla de oro

| Cuatro pares de remos cortos masculino (M4X) | Final medalla de oro 10.40 | Argentina | Ocho remos largos con timonel misto (MIX8+) | Final medalla de oro

Judo