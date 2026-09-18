La neuquina Abril Garzón disputa la final de ciclismo de ruta en los Juegos Suramericanos: todos los horarios de este viernes
La oriunda de Huinganco compite en Rafaela en una jornada llena de acción para el deporte argentino. Mirá acá el cronograma completo de este viernes.
Este viernes se disputa el sexto día de los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan conjuntamente en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La delegación argentina se ubica en la segunda ubicación del medallero con un total de 102 preseas (31 de oro, 28 de plata y 43 de bronce), solo por detrás de Brasil que tiene 118 (41, 44 y 33).
Será una jornada especial para el deporte neuquino, ya que Abril Garzón competirá en la final femenina de ciclismo de ruta. La oriunda de Huinganco es una de las seis argentinas que buscará ser protagonista en Rafaela, junto a Maribel Aguirre, Julieta Benedetti, Valentina Luna, Ludmila Mange y Sofía Martelli. La carrera largó a las 9:00 y consiste en nueve vueltas al circuito con un total de 44 participantes de 11 países.
La ciclista de 21 años llega con buenas sensaciones a los Juegos. En el mes de abril, logró conquistar los títulos nacionales en Damas Elite y Sub 23 disputados en Río Cuarto, Córdoba. Además, también se llevó la dorada en la Copa Argentina de Pista C2 en la categoría Omnium.
Este viernes será el último día del golf donde varios argentinos buscarán medallas. Además, se dará el debut de La Garra, la selección argentina femenina de Handball y el inicio del Rugby 7.
También habrá actividad en triatlón, ecuestre, boxeo, esgrima, golf, hockey sobre césped, ciclismo ruta, pentatlón moderno, skateboarding, tiro deportivo, vela, softbol y remo.
La agenda completa de los argentinos este viernes
Balonmano
- 19.30 | Argentina vs. Uruguay | Equipo femenino
Rugby 7
- 15.50 | Argentina vs. Perú | Equipo femenino
- 17.26 | Argentina vs. Paraguay | Equipo masculino
- 18.32 | Argentina vs. Chile | Equipo femenino
- 20.08 | Argentina vs. Perú | Equipo masculino
Triatlón
- 12.00 | Argentina (Moira Miranda, Tiago Muñoz, María Vargas y Tadeo Baruffato) | Relevos mixto | Final medalla de oro
Ecuestre
- 11.00 | Argentina (Marcelo Rawson, Luciano Brunello, Juan Benítez Gallardo) | DR Concurso completo equipos, prueba de adiestramiento
- 11.32 | Marcelo Rawson | DR Concurso completo individual, prueba de adiestramiento |
- 12.27 | Luciano Brunello | DR Concurso completo individual, prueba de adiestramiento |
- 12.59 | Juan Benítez Gallardo | DR Concurso completo individual, prueba de adiestramiento |
Boxeo
- 15:15 | Melanie Daira Martínez – femenino hasta 54 kg | Final medalla de oro
- 15.45 | Lucia Marlene Muello – femenino hasta 65 kg | Final medalla de oro
- 16.00 | Lorena Balbuena – femenino hasta 75 kg | Final medalla de oro
- 16.30 | Santiago Celes – masculino hasta 60 kg | Final medalla de oro
Esgrima
- 11.00 | Argentina (Iván Groupierre, Alec Brooke, Jesús Lugones, Agustín Gusmán) vs. Colombia | Espada equipos masculino |
Golf
- Argentina | Equipos mixtos | Ronda 4 – EN COMPETENCIA
- Agustín Oliva-Pinto | Individual masculino | Ronda 4 – EN COMPETENCIA
- Miguel Carballo | Individual masculino | Ronda 4 – EN COMPETENCIA
- Ana Giuliano | Individual femenino | Ronda 4 – EN COMPETENCIA
- Mia Yaya | Individual femenino | Ronda 4 – EN COMPETENCIA
Hockey sobre césped
- 14.00 | Las Leonas vs. Chile
- 16.00 | Los Leones vs. Chile
Ciclismo ruta
- Benedetti Julieta, Maribel Aguirre, Luna Valentina, Ludmila Mange Sofia Martelli y Abril Garzón | Individual femenino | Final medalla de oro – EN COMPETENCIA
- 12.30 | Tomás Contte, Mateo Duque, Tomás Moyano, Leonardo Cobarrubia, Facundo Ambrossi y Gerardo Tivani | Individual masculino | Final medalla de oro
Pentatlón moderno
- Catalina Serio y Franco Serrano | Relevo mixto, Ronda de clasificación de esgrima – EN COMPETENCIA
Skateboarding
- 11.40 | Ruth Feldick | Street skateboarding femenino
- 11.40 | Morena Domínguez | Street skateboarding femenino
- 14.20 | Mauro Iglesias | Street skateboarding masculino
- 14.20 | Matías Dell Olio | Street skateboarding masculino
Tiro deportivo
- Marcelo Gutiérrez | 10mts Rifle de aire masculino – EN COMPETENCIA
- Alexis Eberhardt | 10mts Rifle de aire masculino – EN COMPETENCIA
- Federico Martín | Trap masculino – EN COMPETENCIA
- Joaquín Cisneros | Trap masculino – EN COMPETENCIA
- Mara Kucharski | Trap femenino – EN COMPETENCIA
- 13.00 | Victoria Luna | 10mts pistola de aire femenino
- 13.00 | Josefina Mella | 10mts pistola de aire femenino
Vela
- 9.30 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 5
- 9.30 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 4
- 9.35 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 5
- 9.40 | Luciana Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 4
- 9.50 | Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 5
- 9.50 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 5
- 9.55 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 6
- 10.00 | Lucía Falasca | Bote ILCA 6 femenino | Regata 5
- 10.10 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 6
- 10.15 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 7
- 10.30 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 6
- 10.30 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 7
- 10.35 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 8
- 10.40 | Luciana Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 5
- 10.50 | Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 6
- 11.00 | Lucía Falasca | Bote ILCA 6 femenino | Regata 6
- 11.15 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas Snipe mixto | Regata 4
- 11.30 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 7
- 11.40 | Luciana Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 6
- 11.50 | Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 7
- 12.15 | Lucía Falasca | Bote ILCA 6 femenino | Regata 7
- 13.15 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas Snipe mixto | Regata 6
Softbol
- 19.00 | Argentina vs. Venezuela | Equipos femenino
Remo
- Lorena Cerrudo | Un par de remos cortos femenino (W1X) | Final medalla de oro – EN COMPETENCIA
- 9.20 | Agustín Scenna | Un par de remos cortos masculino (M1X) | Final medalla de oro
- 9.40 | Argentina (Catalina Deandrea, Florencia Duarte, Clara Galfre y Delfina Orlandini) | Cuatro pares de remos cortos femenino (W4X) | Final medalla de oro
- 10.00 | Argentina (Agustín Scenna, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santino Menín) | Cuatro pares de remos cortos masculino (M4X) | Final medalla de oro
- 10.40 | Argentina | Ocho remos largos con timonel misto (MIX8+) | Final medalla de oro
Judo
- desde las 10:00 — Hasta 63 kg femenino: Agustina De Lucía. Sede: Estadio Invencible
- desde las 10:00 — Hasta 78 kg femenino: Nicole Piscina. Sede: Estadio Invencible Rosario
- desde las 10:00 — Más de 78 kg femenino: Amanda Bredeston. Sede: Estadio Invencible Rosario
- desde las 10:00 — Hasta 60 kg masculino: Galo Villavicencio. Sede: Estadio Invencible Rosario
- desde las 10:00 — Hasta 66 kg masculino: Joaquín Tovagliari. Sede: Estadio Invencible Rosario
- desde las 10:00 — Hasta 73 kg masculino: Iván Gómez. Sede: Estadio Invencible Rosario
- desde las 12:30: finales. Sede: Estadio Invencible Rosario
- 17:30 — Nage No Kata, final: Sebastián Nunes y Pablo Aguirre. Sede: Estadio Invencible Rosario
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