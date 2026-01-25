En Río Negro percibirá 40 millones de dólares en febrero por el proyecto petrolero VMOS

En febrero, el consorcio petrolero de Vaca Muerta Sur Oil (VMOS) abonará 40 millones de dólares a la Provincia, cumpliendo con el acuerdo de ejecución del proyecto de exportación por el puerto de Punta Colorada.

Esos fondos -que representan actualmente unos 56.000 millones de pesos- tienen un destino fijado por la ley 5.782, ratificatoria del entendimiento previo entre el consorcio y el Estado provincial, y se generaliza en “inversiones, obras y tareas” en servicios en “beneficio de la comunidad”.

Esas erogaciones deben inscribirse en el presupuesto, aunque, en realidad, sus ejecuciones requieren de varios meses para su programación, licitación, concreción y desembolso, mientras tanto el desembolso petrolero estará en las cuentas provinciales. Por eso, durante un periodo, Hacienda utiliza esa disponibilidad para obligaciones de caja y, entre ellas, en marzo se inscribe el pago de la primera cuota semestral del bono Castello.

A inicios de marzo, vencerá la primera cuota semestral del bono Castello, que requerirá unos 41 millones de dólares por parte de la Provincia.

El punto 5.2 del Acuerdo con VMOS indica que, durante 13 años, la Provincia percibirá 40 millones de dólares en “en concepto de contribución por Aporte Comunitario”, cuya cancelación deberá cumplirse “antes del 28 de febrero de cada año”.

Además, se establece que “la totalidad de los montos abonados en concepto de esta contribución será destinada a inversiones, obras y tareas en materia de seguridad, salud, y cualquier otro tipo de inversión que decida realizar la provincia que redunde en beneficio de la comunidad”.

El texto es bastante general, pero aclara que la “Provincia incluirá la asignación de fondos en la ley de Presupuesto” y, también, se indica que se deberá informar al consorcio antes de abril del año próximo sobre la “debida asignación de los fondos al destino comprometido”.

Con los fondos en las cuentas provinciales, Hacienda podrá hacer uso momentáneo de la disponibilidad y bien servirá para oxigenar la caja provincial cuando en marzo deba cumplir con un desembolso de algo más de 41 millones de dólares de vencimientos del bono Castello del 2026, con 35,6 millones por capital del título y unos por 5,5 millones de intereses.

Equipamiento y obras que figuran en el presupuesto

Según la presentación del presupuesto 2026, el bono VMOS permitirá una “inversión histórica en Equipamiento y Tecnología” en Salud, con $1.800 millones para equipar los hospitales públicos con tecnología médica de última generación.

La nómina prevé “equipamiento de Terapia Intensiva” para los “hospitales de Bariloche, Cipolletti, Roca y Viedma”, como “monitores multiparamétricos, bombas de infusión, incubadoras y reanimadores neonatales, ecógrafos portátiles y estufas radiantes para recién nacidos”, y también equipos “radiológicos avanzados” para hospitales de Viedma, Bariloche, Jacobacci, Choele Choel, Villa Regina, Río Colorado y Cinco Saltos.

Además, se consigna la adquisición de mesas de anestesia para los hospitales Cipolletti, Allen, Bariloche y Río Colorado, mientras se programan rayos X digitales para el de Roca.

En relación a infraestructura, el presupuesto repasa aquellas construcciones iniciadas en el 2025 y, además, estima para este año una inversión por el VMOS de 30.018 millones de pesos, con una nómina donde se incluyen obras escolares por casi 14.500 millones. En ese plan escolar figuran “escuelas técnicas en Cipolletti” y de El Bolsón, “obras educativas en Fernández Oro, en General Roca y en Sierra Grande”, el CET 29 de Beltrán, el CET 31 de Villa Manzano y la Técnica N° 4 de Conesa.

La descripción presupuestaria también menciona al hospital de Sierra Colorada, con 3.500 millones; ejecuciones de Salud en Cordero por 3.000 millones, “obras de urbanización en San Antonio” por 1.703 millones, el Polideportivo de Allen por 2.480 millones, pavimentación del acceso a San Javier por 1.857 millones y reparaciones de la ruta 69 por 2.499 millones.