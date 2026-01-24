El mensaje de Alberto Weretilneck tras el acuerdo por Argentina LNG: “Transparencia, estabilidad y seguridad para invertir”

La provincia de Río Negro formalizó el entendimiento de condiciones para el desarrollo del proyecto Argentina LNG, una iniciativa liderada por YPF que apunta a la producción, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural, con eje en el golfo San Matías y con infraestructura asociada en territorio rionegrino. Se trata de uno de los emprendimientos energéticos más ambiciosos de las últimas décadas en el país.

El mensaje de Alberto Weretilneck tras el acuerdo por Argentina LNG

Tras la firma, el gobernador Alberto Weretilneck celebró el avance y destacó el rol del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. “Estamos construyendo el Río Negro que siempre soñamos”, expresó en su cuenta de X, donde además compartió un video en el que valoró el volumen de inversiones que hoy confluyen en la provincia.

En su mensaje, el mandatario subrayó que el proyecto Argentina LNG implica una inversión estimada de 30.000 millones de dólares por parte de YPF y sus socios internacionales. A ese monto se suman otros desarrollos estratégicos en marcha, como el proyecto que permitirá exportar petróleo, con una inversión de 3.000 millones de dólares; el proyecto CESA, también orientado a la exportación de GNL, por otros 3.000 millones de dólares; y el proyecto Calcatreu, en la Región Sur, destinado a la explotación de oro y plata, con una inversión cercana a los 200 millones de dólares.

Weretilneck también hizo referencia al crecimiento de otras actividades productivas impulsadas por la inversión privada, como la expansión de la frontera agrícola, el aumento en la producción de alfalfa y maíz, el desarrollo de la fruticultura con más hectáreas, nuevas variedades y mayor tecnología, y la inversión constante en el sector inmobiliario y hotelero, especialmente en San Carlos de Bariloche y en distintos puntos de la provincia.

ESTADO Y SECTOR PRIVADO

“¿Quién invertiría en una provincia que no le garantiza al sector privado que sus inversiones tengan el rendimiento que esperan?”, planteó el gobernador, para luego destacar que Río Negro ofrece hoy “transparencia, prolijidad, estabilidad política, previsibilidad jurídica y seguridad económica a los inversores”.

El proyecto Argentina LNG se inscribe en una estrategia de largo plazo para posicionar a la provincia como un nodo clave en la exportación de gas natural licuado, fortaleciendo la infraestructura energética y consolidando a Río Negro como un actor central en el desarrollo productivo y energético del país.

“Como nunca, el Estado trabajando junto al sector privado, estamos construyendo el Río Negro grande que siempre soñamos”, afirmó Weretilneck, quien cerró su mensaje agradeciendo a quienes “todos los días dan lo mejor para que la provincia sea protagonista del cambio en la Argentina”.