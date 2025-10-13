En Río Negro proponen que los policías no paguen pasajes en el transporte público

La bancada del ARI presentó un proyecto de ley que propone “boleto gratuito” para el personal de la Policía y Penitenciario que utilice el transporte público urbano e interurbano para cumplir con sus funciones.

Esos uniformados rondan los 9.000, aunque la medida está destinada a los agentes que se movilicen en el ejercicio de sus tareas, como “cobertura de guardias, recargos de servicio, participación en operativos especiales, custodias, acompañamientos, servicios adicionales y convocatorias de emergencia, entre otras”.

La iniciativa fue elevada por el presidente de la bancada CC-ARI, Javier Acevedo, que establece un “descuento del 100% en el valor del boleto del transporte público urbano e interurbano” para esos empleados públicos.

En los fundamentos, el parlamentario destacó que “un gran número de trabajadores de estas fuerzas utiliza diariamente los medios de transporte”, “muchas veces varias veces al día, para cumplir tareas en representación del Estado”.

Javier Acevedo, presidente del bloque Coalición Cívica ARI, presentó el proyecto de gratuidad. Foto: Marcelo Ochoa.

Explica que deben “trasladarse constantemente porque su lugar de residencia no coincide con el destino donde prestan servicio, lo que los obliga a viajar de forma permanente para cumplir con sus funciones. Esta situación -agregó- afecta sensiblemente su economía personal, ya que deben afrontar con recursos propios el costo de los pasajes necesarios para cumplir con su labor”.

Luego, Acevedo vincula ese eventual beneficio con los subsidios que la Provincia aplica en ese servicio. Afirmó que “un estudio oficial difundido por el Gobierno Provincial en abril de 2025, el subsidio estatal reduce hasta un 70% el valor del pasaje” y es “una política clave para mantener los boletos accesibles. Sin esa asistencia, los valores del transporte interurbano se dispararían. Sin embargo, a pesar de los subsidios, los últimos aumentos impactan directamente en los trabajadores que deben trasladarse diariamente”.

Para su instrumentación, la gratuidad alcanzaría a los “agentes que viajen vistiendo el uniforme oficial de su institución como a aquellos que, por razones operativas, deban hacerlo de civil, como los integrantes de brigadas especiales, personal con adecuación de tareas o que desempeñe funciones administrativas. En estos casos, la autoridad competente deberá acreditar la condición del beneficiario mediante convenios con las empresas prestatarias del servicio”.

“Esta medida aliviaría el esfuerzo económico que realiza el trabajador de cualquiera de las dos Fuerzas del Estado provincial al trasladarse para cumplir con su labor”, afirmó Acevedo.

El articulado de la iniciativa prevé que el ministerio de Seguridad y Justicia celebre convenios con las empresas prestatarias del servicio público de transporte urbano e interurbano en el ámbito provincial”.