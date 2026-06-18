La continuidad del cepo cambiario aleja a Argentina de una mejor calificación de MSCI

La calificadora MSCI mantuvo sus comentarios negativos sobre aspectos de la economía argentina y complicó la posibilidad de que el país salga de la marginalidad en la que se encuentra en materia de inversiones en acciones.

Porque sigue el cepo, se complica la calificación para acciones

“Si bien la flexibilización de los controles de capital en abril de 2025 permitió a los inversores extranjeros repatriar las ganancias obtenidas de inversiones en acciones, esto sigue sujeto a requisitos”, señaló la empresa aludiendo a la continuidad de ciertos aspectos del cepo cambiario.

Añadió que “las ganancias anteriores siguen sujetas a restricciones y no pueden repatriarse libremente”.

MSCI dijo que “existen restricciones en el mercado de divisas nacional” y al respecto aclaró que “las transacciones de divisas deben estar vinculadas a transacciones de valores”.

También sostuvo que “se han dado casos de intervenciones gubernamentales que han puesto en entredicho la estabilidad de la economía de libre mercado, incluso en lo que respecta a las actividades de inversión de inversores extranjeros”.

MSCI es una empresa que se dedica a calificar países para inversiones en acciones. Es similar a lo que sucede con las calificadoras Moody’s, Standard & Poor y Fitch.

Por regulaciones, muchos fondos de inversión no pueden invertir en acciones de países con mala nota. En el caso de MSCI, Argentina está fuera de toda opción, en la peor categoría: “Standalone”.

Luego de las mejoras de la deuda de Standard & Poor y Fitch, se había generado cierto optimismo con que MSCI podía ir en ese camino.

Pero el informe que publicó este jueves no mostró avances en su consideración. El martes próximo la empresa decidirá si abre una revisión de Argentina para elevar la calificación en 2027, pero habida cuenta de lo que dio a la luz hoy, parece improbable.

Corresponsalía Buenos Aires