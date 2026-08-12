Dónde queda la chanchería en la que apareció el cuerpo de Forquera en Neuquén: los detenidos serán imputados

El hallazgo del cuerpo de Mario Andrés Forquera puso el foco de la investigación sobre un extenso predio de 15 hectáreas ubicado en la zona norte de Senillosa, cerca del cementerio de la localidad. Se trata de un sector rural emplazado a más de tres kilómetros del casco urbano sobre la calle Formosa, en una ciudad situada a 37 kilómetros de Neuquén Capital.

El lugar

Según pudo constatar Diario Río Negro, la propiedad, dedicada a la actividad agropecuaria y vinculada a uno de los tres sospechosos detenidos, se convirtió en el escenario central del caso.

Dentro de la chacra, el cuerpo de Forquera fue localizado en una zona apartada, a unos 300 metros del sector destinado a la cría de cerdos. Al momento de la intervención policial, el cadáver yacía desnudo y presentaba un avanzado estado de descomposición, condiciones que obligaron a realizar un peritaje de huellas dactilares para confirmar que se trataba del hombre de 46 años desaparecido desde el 8 de julio.

El predio está a más de 3 kilómetros del casco urbano de Senillosa.

Durante la inspección del terreno, los peritos recolectaron además diversas prendas de vestir que se encontraban esparcidas a cierta distancia del cuerpo y que fueron enviadas a laboratorio.

Las características de la propiedad y su lejanía del centro urbano marcaron el desarrollo de la investigación liderada por la fiscal de Homicidios, Guadalupe Inaudi, junto a la Policía provincial. Luego de un mes de tareas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos, se logró vincular el predio con uno de los acusados y concretar la detención de tres personas.

Punto exacto del hallazgo.

La imputación tiene fecha y hora

Los tres imputados serán traslados este jueves por la mañana a la Ciudad Judicial de Neuquén para la audiencia de formulación de cargos.

Durante la jornada, la fiscalía expondrá las conclusiones de la autopsia —que determinó una muerte violenta— y presentará los estudios complementarios requeridos para precisar el contexto médico del deceso debido al deterioro del cuerpo.