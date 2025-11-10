En su 40° aniversario, la UTN – FRN entregó los diplomas a los ingenieros y técnicos

A 40 años de la creación de la facultad Regional del Neuquén de la UTN, asentada en Plaza Huincul, seis ingenieros Químicos y Electrónicos recibieron sus diplomas de graduación. La misma cremonia permitió la entrega de las certificaciones a quienes finalizaron las diferentes tecnicaturas que se dictan en esta ciudad. Fueron destacados los integrantes de la comisión que promovió la instalación de la casa universitaria en 1.985.

El decano Pablo Liscovsky encabezó la 32° colación de grado que se llevó adelante en la comarca petrolera. La facultad Regional del Neuquén UTN transita las cuatro décadas de su apertura en Plaza Huincul y a lo largo de todo el año se realizaron diferentes actividades para reflejar el crecimiento de la institución.

En el acto de colación de grado, recibieron sus títulos de la carrera de ingeniería Química Cesar Daniel Aroca; Fernando Exequiel Barros; Denis Gabriel Bianchi; Carlos Alejandro Mercado; y Karen Johana Sepúlveda. La carrera permite acceder al título de tecnicatura universitaria en Química y en este caso fueron Valentino Hernán Ficca; Julieta Ailen Méndez Torres; Emiliano Javier Paez Barrera; y Lucas Nahuel Solís Ibáñez.

Mientras que la flamante ingeniera Electrónica que recibió su título fue Solange Edalid Salazar. Las y los técnicos universitarios en Electrónica que finalizaron la formación fueron Milagros Sol Antipan; Francisco Barboza; Diego Fernando López lacopini; Eduardo Oscar Pedrero; y Santiago Ezequiel Viluron.

El decano de la UTN -FRN, Pablo Liscovsky encabezó la colación de grados. (Foto: gentileza)

Se entregaron los diplomas para quienes terminaron la formaciones en las tecnicaturas: en Contabilidad y Tributaciones; y en Administración y Gestión en Instituciones de Educación Superior. Estas son dos carreras a ciclo cerrado que tiene la UTN – FRN.

Como parte del acto se reconoció a quienes trabajaron y pertenecieron al denominado grupo Coproceu, que fueron hombres y mujeres dedicados a gestionar la llegada de un centro universitario en Plaza Huincul.

Su funcionamiento se produjo efectivamente en noviembre de 1985 como unidad académica Confluencia que dependía de la regional Mendoza. Desde entonces y hasta tener sus instalaciones propias, la actividad se desarrollaba en el edificio compartido del CPEM N° 58.

Ya avanzado el tiempo, el 25 de septiembre de 2009 se convirtió en facultad Regional Neuquén con anexos áulicos en Junín de los Andes; San Martín de los Andes; Neuquén y Zapala, donde se dictan diferentes tecnicaturas.