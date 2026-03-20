En Viedma el gobernador Weretilneck entregó 20 viviendas del programa «Camino a Casa»

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó en la noche del jueves la entrega de 20 viviendas y la inauguración de la primera etapa de la obra de iluminación de la ruta Provincial N° 1 en la capital provincial.

Las unidades habitacionales corresponden a la primera etapa del programa «Camino a Casa» con ejecución del IPPV junto a la Cooperativa de Vivienda Santa Clara, con una inversión de 1.650 millones de pesos y la obra de iluminación incluye el sector comprendido entre la rotonda Cooperación y la intersección con calle Castelli, con un presupuesto de 250 millones de pesos aportados con fondos provinciales.

El mandatario felicitó a las familias adjudicatarias: «Que este lugar sea el punto de partida para construir todo lo que tienen soñado» dijo y valoró el esfuerzo colectivo porque «todos juntos llegaron lo más lejos posible. Estoy convencido de que individualmente esto no se podría haber logrado”.

El gobierno provincial también entregó del pliego para el llamado a licitación de la segunda etapa, que prevé la construcción de 30 viviendas más, con una inversión estimada que supera los 1.700 millones.

Esta entrega de viviendas es la primera que se concreta en la capital provincial luego de la inauguración del barrio que benefició a trabajadores de la Uocra, en 2021.

Iluminación para un sector clave de la ciudad

La iluminación sobre la ruta Provincial 1 está considerada como una intervención estratégica que mejora la seguridad vial y la conectividad urbana.

Además del mandatario provincial estuvo presente el intendente Marcos Castro, quien recibió el pliego para la segunda etapa que comprenderá el tramo que va desde la calle Castelli hasta la intersección con la ruta Nacional 3, con una inversión superior a los 280 millones de pesos.

La primera etapa incluyó la reconversión lumínica y el recambio de luminarias en el tramo comprendido entre la rotonda Cooperación y la intersección con calle N° 30 (Castelli), sobre una arteria de alto tránsito utilizada por estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, trabajadores del IDEVI, turistas y familias de la región.