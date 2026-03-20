Gran interés para financiar obras de asfalto en Viedma por 1.100 millones de pesos

Seis de los siete bancos que operan en la plaza local presentaron propuestas ante la convocatoria de la Municipalidad de Viedma para tomar un crédito por 1.100 millones de pesos que se destinarán a obras de asfalto en distintos sectores de la capital.

La Dirección de Suministros de la comuna recibió documentación de los bancos Patagonia, Galicia, Macro, Hipotecario., Credicoop y Nación, en algunos casos con más de una propuesta, y a partir de este viernes se reunirá el equipo técnico municipal para «el análisis de conveniencia» según explicó la secretaria de Hacienda, Yanina Dinardo.

Ese equipo está formado por los responsables de las área de Economía, Tesorería y Contaduría, que analizará la documentación, con especial foco sobre el plazo y las tasas ofrecidas, y se estima que podrían llegar a una definición antes de fin de este mes.

Como se trata de préstamo comercial -luego- será necesario el aval del Banco Central de la República Argentina, previas intervenciones de la Provincia de Río Negro y el Ministerio del Interior para los respaldos técnicos correspondientes. A la par, funcionarios municipales avanzarán en las definiciones sobre la modalidad de pago que deberán afrontar los frentistas, aunque una de las chances más concretas es mantener el plan 50/50: la mitad al contado, como anticipo, y el resto en cuotas, con la cantidad a determinar.

A fines del año pasado el Concejo Deliberante autorizó el endeudamiento específico hasta un monto de 1.500 millones y Dinardo contó que el remanente de 400 millones se destinará a un leasing para la adquisición de maquinaria.

Además del crédito el municipio dispone de un fondo específico para obras de este tipo que está contemplado en la tasa de Seguridad e Higiene y tiene una recaudación proyectada para este año de 270 millones de pesos. Hasta el momento el municipio recaudó por ese concepto algo más de 30 millones mediante el pago anual afrontado por los frentistas.

Serían cerca de 1.400 de pesos que se podrían destinar para obras de asfalto en diferentes barrios de la ciudad que serán determinados por una Comisión de Pavimento formada por distintos funcionarios municipales y que, también hoy, tendrá un encuentro para avanzar en definiciones.

Viedma: la situación de los otros préstamos

Recientemente el municipio canceló un préstamo con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) tomado en 2021 durante la gestión de Pedro Pesatti que permitió la compra de equipos viales, entre ellos una motoniveladora para el balneario El Cóndor.

En noviembre próximo terminará de pagar el crédito tomado con el banco Credicoop por 500 millones de pesos, en 48 cuotas, que también se destinó a obras de pavimento.

Por último se encuentra al día con el préstamo obtenido el año pasado con el banco Galicia, por 1.000 millones de pesos que se destinaron a la compra de maquinarias viales que fueron presentadas el 22 de abril del año pasado, en el marco del aniversario de la ciudad.

Hasta el momento el municipio abonó 9 cuotas de algunos equipos y 6 de otros, teniendo en cuenta que fueron entregados más tarde porque se trató de maquinaria de origen extranjero.