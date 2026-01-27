En Viedma el proyecto de pavimentación de la ruta al aeropuerto cumplió otro paso administrativo

La Dirección de Vialidad Rionegrina realizó hoy, de manera virtual, la «Consulta Significativa del proyecto de repavimentación y refuncionalización de las Rutas Provinciales N° 1 y N° 51» que está contemplado dentro de las obras financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por un monto total de 140 millones de dólares.

Esta obra que permitirá una mejor conexión con el aeropuerto Gobernador Castello, con intervenciones en los accesos a la Universidad Nacional de Río Negro y en los cruces de la ruta N° 51 con la N° 1 y con la avenida Perón; tiene un presupuesto de algo más de 5.700 millones de pesos (a octubre de 2025) y un plazo de ejecución de doce meses corridos.

Son 4,3 kilómetros de extensión donde se realizará la pavimentación con una carpeta asfáltica de 5 centímetros y se reutilizará el pavimento actual para la construcción de la sub base. Están previstas dos rotondas, iluminación, un derivador en el acceso al barrio Aeropuerto, en pleno desarrollo; y toda la señalética vertical y horizontal.

Además, se modificará la traza de ingreso a la estación aérea con un cruce a noventa grados y se pavimentará, también, el acceso a la planta de combustible que funciona en el lugar.

Durante la audiencia participaron, entre otras autoridades, el intendente Marcos Castros; el Defensor del Pueblo de la municipalidad de Viedma, Marín Pérez Morando; el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, Daniel Barrios; y el administrador de la empresa Aeropuertos 2000, Pedro Suárez.

La presentación técnica estuvo a cargo de Guillermo Fernández, de la consultora Andes; en tanto que Raúl Grun, presidente de Vialidad Rionegrina, remarcó que el organismo tendrá la responsabilidad de las decisiones finales, señaló que «este proceso es largo, no por el proceso en sí, sino porque hace muchos años que bregamos por el financiamiento» y adelantó que esta «consulta significativa» permitirá «terminar los pliegos y hacer el llamado a licitación, que espero que se concrete en los primeros meses de este año».

En diálogo con diario RÍO NEGRO Castro recordó que esta obra fue considerada «estratégica» y presentada «al gobernador (Alberto Weretilneck) en el comienzo de mi mandato» y valoró«no solo mejorar la cinta asfáltica» sino también los accesos desde y hacia la ruta en la zona de la UNRN y el barrio Los Fresnos.

El jefe comunal dijo que es «sumamente importante» porque «el crecimiento de la ciudad está planificado hacia el sur» y «todo el proyecto sur se va a ver claramente beneficiado con esta obra». En ese sentido recordó que en el barrio Aeropuerto «la segunda etapa ya fue aprobada y estamos analizando la tercera etapa».

Castro indicó que «iremos tomando conocimiento de cómo avanza administrativamente para que en el plazo de doce meses podamos tener resuelta esta gran obra que nos va a permitir un saneamiento en material vial» y «seguir trabajando la planificación y la proyección de crecimiento de la ciudad».

En números 5.700 millones de pesos es el presupuesto oficial, estimado a octubre del año pasado.