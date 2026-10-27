El Gobierno confirmó que no habrá comunicados por el triunfo de Lula: los motivos

A través de las redes sociales del Gobierno, el vocero Adrián Javier detalló sobre la victoria del candidato brasileño y brindó información sobre infraestructura, energía y la visita del papa León XIV.

Durante el encuentro, el funcionario respondió las consultas de los periodistas y expuso la posición oficial sobre los asuntos más relevantes de la jornada. Conocé los detalles y temas principales que lo que trató dentro del Gobierno.