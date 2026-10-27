El Gobierno confirmó que no habrá comunicados por el triunfo de Lula: los motivos
El vocero presidencial presenta en vivo a través del canal oficial del Gobierno para brindar información sobre proyectos e información de obras a lo largo del país.
A través de las redes sociales del Gobierno, el vocero Adrián Javier detalló sobre la victoria del candidato brasileño y brindó información sobre infraestructura, energía y la visita del papa León XIV.
Durante el encuentro, el funcionario respondió las consultas de los periodistas y expuso la posición oficial sobre los asuntos más relevantes de la jornada. Conocé los detalles y temas principales que lo que trató dentro del Gobierno.
Adrian Ravier en Vivo: información clave sobre infraestructura, energía y economía
27/10 12:03
El inexistente pedido de modificar la Ley de Soberanía
Ravier afirmó que «no hubo ningún pedido de modificar la Ley de Soberanía» por parte de Estados Unidos».
27/10 12:01
La posible candidatura de Patricia Bullrich para las Elecciones Nacionales
El vocero declaró que «No hay ninguna posibilidad de que compita en un partido opositor, es parte del Gobierno, en la reunión de Gabinete estaba en camino, tuvo un problema personal y no pudo asistir» sobre la ausencia de Bullrich en la reunión de oficialismo y rumores de ser parte de un partido opositor.
27/10 11:53
Los motivos del no saludo de Javier Milei para Lula Da Silva
Ravier justificó el silencio de Milei al sostener que Lula no lo felicitó al mandatario argentino después de su victoria en 2023.
27/10 11:51
El Gobierno no felicitará a Lula Da Silva tras las elecciones nacionales en Brasil y no registró ninguna complicidad con Bolsonaro
El vocero sostuvo que no habrá un comunicado de Cancillería por las elecciones en el principal socio comercial de la Argentina. A su vez negó que haya un pedido de asilo de parte de Flávio Bolsonaro, tras la versiones de su intento de cruzar a Misiones para irse a Estados Unidos.
27/10 11:48
Suspensión preventiva en masa a personas sin fundamentación médica
Ravier informó que el Gobierno registró la suspensión preventiva de 21.812 personas con pensiones sin registro ni antecedentes económicos que justifiquen su vulnerabilidad.
27/10 11:45
Asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad
El aumento del eje de fondos para asistencia de personas con imposibilidad de trabajar o vulnerabilidad social y económico comprobado.
27/10 11:42
Mayor libertad para profesionales de la Salud
El vocero informó que los profesionales del sector de salud obtendrán la libre elección de cobertura de salud con la obra social «Unión Social», con plan de cobertura médica. Escatimó en que deberán indagar en los valores agregados en provincias que representa un coste mayor para los profesionales.
27/10 11:40
Recuperación del valor salarial
Ravier afirmó la actualización de los salarios en el país en sectores públicos, privados y jubilaciones.
Salarios del sector privado: 10,4% de aumento
Salarios del setor público: 0,8% de aumento
Jubilaciones: aumento del 14% real
Salarios del sector privado: 10,4% de aumento
Salarios del setor público: 0,8% de aumento
Jubilaciones: aumento del 14% real
27/10 11:36
Camuzzi y el Gobierno ampliaron el proyecto del sistema cordillerano patagónico
Ampliación de capacidad del transporte de herramientas y estructura, paralizado desde 2023. El trabajo se realizó entre la entidad, el Gobierno nacional y las provincias de la región para concretar las obras en 24 meses
27/10 11:27
Finalización de obras en Ruta Nacional 5
Rivero detalló que la empresa a cargo de la restauración y repavimentación de la Ruta Nacional cumplió en tiempo record los arreglos con una entidad privada: «se acondicionaron banquinas, renovaron señalizaciones y taparon baches. Se estimaron 12 meses de trabajo, pero se redujo a tres»
27/10 12:06
La visita del papa León XIV a la Argentina
El vocero reiteró la felicidad del Gobierno por la visita del Papa León XIV y calificó su llegada de «enorme trascendencia» para el país que se realizará en noviembre.
27/10 11:29
Ampliación de bloques de consumo eléctrico en el norte del País
A partir de esta medida, las zonas muy calurosas del sector norte del país contarán con 550 kwh, mientras que en sectores calurosos obtendrán un consumo bonificable del 300 kwh
27/10 11:10
Adrián Ravier en Vivo: los detalles sobre el presupuesto de infraestructura vial, ferroviaria y concesiones
Ravier, contundente ante la actualidad del oficialismo previo a las Elecciones Nacionales 2027 «Buscamos la continuidad de los argentinos para votar en un escenario de tranquilidad para que la gente pueda votar la tranquilidad del Estado o en el contexto de la casta y los adversarios que menciona el presidente»
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