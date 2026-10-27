Rolando Figueroa decretó la emergencia meteorológica por seis meses en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa formalizó este martes la declaración de emergencia meteorológica en todo el territorio de Neuquén por un plazo de seis meses. La decisión se tomó después las intensas precipitaciones que afectaron a distintas localidades y provocaron cortes de rutas, evacuaciones y dificultades de acceso a poblaciones rurales.

La decisión había sido anticipada por el mandatario durante el fin de semana, en medio de las consecuencias del temporal que atravesó la provincia. Ahora, con la firma del decreto, el Ejecutivo provincial busca fortalecer la coordinación de los organismos estatales para prevenir riesgos y responder ante posibles nuevos eventos climáticos.

La medida tomada se estableció mediante el decreto 1714/2026, que también dispone la creación del Comité de Emergencia Meteorológica, al cual se integra por los ministerios de Jefatura de Gabinete, Juan Luis Ousset, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; Seguridad, Matías Nicolini; e Infraestructura, Tanya Bertoldi.

La declaración se enmarca en un escenario de lluvias extraordinarias que el Gobierno provincial vinculó con el fenómeno de El Niño. Figueroa había advertido que la infraestructura neuquina no estaba preparada para soportar precipitaciones de semejante magnitud y señaló que algunos cañadones recibieron cantidades de agua que no se registraban desde hacía 70 años.

El temporal de la semana pasada dejó complicaciones en distintos puntos de la provincia. Una de las localidades más afectadas fue Rincón de los Sauces, donde la crecida del arroyo Carranza provocó daños en el cruce de la Ruta Provincial 5 y complicó la circulación.

En Añelo, las precipitaciones obligaron a evacuar a dos familias y asistir a otras 25. También se registraron anegamientos y obstrucciones en los sistemas de desagüe, mientras que en otros sectores de la provincia se dispusieron restricciones preventivas al tránsito.

Neuquén refuerza la prevención ante nuevos temporales

Antes de la declaración de emergencia, el Gobierno provincial conformó un comité interinstitucional para coordinar medidas preventivas frente a posibles lluvias extraordinarias. El espacio reúne a organismos como la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Vialidad Provincial, Recursos Hídricos, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y fuerzas de seguridad.

Entre las acciones previstas se encuentran la identificación de zonas vulnerables, la planificación de evacuaciones, la preparación de refugios temporales y la organización de recursos para garantizar asistencia sanitaria y provisión de agua potable.

La preocupación también alcanza a las poblaciones rurales y a las familias crianceras que realizan la trashumancia, debido a las dificultades que pueden generar las crecidas de ríos y arroyos y las interrupciones de caminos.

En ese contexto, Figueroa también planteó la necesidad de avanzar en obras de infraestructura para reducir el impacto de futuros fenómenos meteorológicos. Entre ellas mencionó la construcción de una represa de gran envergadura sobre el río Neuquén, aunque reconoció que se trata de una inversión que demandaría varios años de ejecución.

Con la emergencia declarada por seis meses, la Provincia busca sostener las tareas de prevención, monitoreo y asistencia ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas.