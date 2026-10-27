Intentó matar a tres jóvenes a tiros en Neuquén: aceptó su culpa y fue condenado a 5 años de prisión

Un hombre fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo tras admitir haber intentado asesinar a balazos a tres jóvenes en la vereda de una vivienda del barrio Independencia, en la ciudad de Neuquén. La sentencia se resolvió mediante un acuerdo de procedimiento abreviado presentado durante una audiencia judicial por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega, el cual contó con la conformidad de la defensa técnica y de las tres víctimas del ataque.

La jueza de garantías Carina Álvarez homologó el pacto entre las partes, declaró la responsabilidad penal del imputado Cristian Agustín Martínez y dispuso su prisión efectiva.

Asimismo, ante el pedido explícito de la fiscalía de renunciar a los plazos procesales de impugnación para ejecutar la pena de forma inmediata, la magistrada dejó firme el fallo. Martínez fue declarado autor del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, con tres hechos en concurso real.

Emboscada a tiros y secuelas irreversibles

El hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Provincia de Neuquén ocurrió durante la madrugada del 5 de junio de 2025, entre la 1:10 y las 3:30. De acuerdo con las evidencias recabadas, Martínez circulaba como acompañante a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto. Al arribar a un sector del barrio Independencia donde se encontraba reunido un grupo de personas, se bajó del rodado y arremetió de manera directa contra las víctimas.

En ese lugar, el agresor efectuó alrededor de diez disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros apuntando al cuerpo de los presentes antes de darse a la fuga. «El ataque estuvo motivado en conflictos previos entre el agresor y una de las víctimas», detallaron los investigadores al reconstruir la mecánica del ataque armado.

Las descargas provocaron severas secuelas médicas en los damnificados. Uno de los jóvenes recibió impactos en la zona cefálica que le provocaron fractura de cráneo, compromiso vital con internación en cuidados intensivos y la pérdida permanente de la visión en uno de sus ojos. En tanto, las otras dos víctimas sufrieron lesiones por proyectil de arma de fuego en el muslo y en el antebrazo.

Con la homologación de la jueza Álvarez y el consentimiento de las partes de acortar los tiempos procesales, el condenado fue trasladado de inmediato para comenzar a cumplir su pena en la unidad carcelaria correspondiente, cerrando así la causa judicial por el violento suceso en la capital provincial.