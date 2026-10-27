Dólar oficial hoy: valores en Banco Nación este martes 27 de octubre 2026 y la brújula internacional

En el inicio de la recta final de octubre 2026, la plaza cambiaria formal de dólar oficial confirma un ritmo de estabilidad que neutraliza sobresaltos en los mostradores bancarios, facilitando la toma de decisiones financieras en la economía cotidiana.

Mientras los centros financieros internacionales monitorean las tasas de interés en Estados Unidos y asimilan el nuevo mapa político regional tras las elecciones en Brasil, el circuito doméstico opera con una oferta fluida de divisas comerciales, permitiendo que tanto las familias como las empresas patagónicas proyecten sus pagos con certidumbre.

Martes 27 de octubre 2026: cotizaciones de dólar oficial en Banco Nación y pizarras

En las sucursales bancarias y en la plataforma de banca móvil del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se comercializa este martes 27 de octubre 2026 a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fiscaliza las operaciones del sistema con una banda mayorista de $1.500 para la compra y $1.550 para la venta.

Martes 27 de octubre 2026

A continuación, la radiografía detallada con los valores de referencia del mercado para la toma de decisiones:

Tipo de cambio Compra Venta Estado y lectura operativa Dólar oficial (Banco Nación) $1.510,00 $1.560,00 Referencia minorista del sistema formal Dólar mayorista (BCRA) – $1.541,00 Canal exclusivo para comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.028,00 Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.555,00 $1.575,00 Plaza informal en franja de equilibrio Dólar MEP (Bolsa) — $1.574,40 Operatoria bursátil mediante títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.619,12 Transferencia y arbitraje de activos al exterior Euro oficial $1.715,00 $1.716,00 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y relevamientos del Banco Central de la República Argentina.

Dólar oficial en la Patagonia, este martes 27 de octubre 2026, en Neuquén y Río Negro

Martes 27 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.500,00 $1.570,00 Río Negro Banco Patagonia $1.505,00 $1.555,00

Martes 27 de octubre 2026: cercanía del dólar oficial con el dólar blue y los tipos bursátiles

Dentro del mercado cambiario, el rasgo más distintivo sigue siendo la reducida distancia entre el dólar oficial bancario y el dólar blue.

Con la plaza paralela operando en $1575 para la venta, la brecha frente a la ventanilla del Banco Nación se sostiene en el 0,96%, un margen sumamente estrecho que desalienta los incentivos al arbitraje informal y colabora activamente con la estabilidad de las listas de precios mayoristas.

En idéntico sentido, la cotización del dólar MEP, ubicada en $1.574,40 para la venta, se acopla a los valores de la plaza libre, consolidando una alternativa transparente, legal y líquida para la dolarización corporativa y familiar sin afectar las reservas líquidas del sistema financiero.