La Isla Jordán tendrá una regularización eléctrica en Cipolletti: cuándo empieza el relevamiento

La regularización eléctrica de la Isla Jordán, en Cipolletti, comenzará a dar sus primeros pasos en noviembre. El intendente Rodrigo Buteler anunció que durante la segunda semana del mes comenzará el relevamiento de los vecinos, como parte del proceso para normalizar las conexiones eléctricas del sector.

El anuncio lo realizó durante una recorrida nocturna por el barrio, en el marco de las visitas que el municipio lleva adelante en distintos sectores de la ciudad. Según explicó Buteler, la iniciativa responde al compromiso asumido con el gobernador de Río Negro y también a un pedido de los vecinos.

“Con el gobernador nos comprometimos a regularizar eléctricamente todos los barrios, para que no tengan más accidentes domésticos, para que tengan alumbrado público y barrios seguros, para que tengan su medidor, para que puedan pagar la factura como corresponde”, expresó Buteler en un video publicado en sus redes sociales.

El jefe comunal precisó que el trabajo comenzará con un relevamiento para avanzar con el proyecto. La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones y garantizar que los vecinos cuenten con un suministro eléctrico regularizado.

La regularización eléctrica en Cipolletti

El proyecto de la Isla Jordán se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), que impulsa el Gobierno de Río Negro junto con la distribuidora EdERSA, bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y en articulación con la Municipalidad de Cipolletti.

El programa busca normalizar las conexiones eléctricas en distintos barrios, reducir los riesgos de accidentes domésticos y facilitar el acceso a un servicio seguro, con medidores individuales y facturación del consumo.

Desde la implementación del plan, se concretó la regularización definitiva de los barrios Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B. También se completaron trabajos en Puente Santa Mónica, en Balsa Las Perlas, y en los barrios 10 de Enero y Nuevo Ferri.

Qué barrio sigue después de Isla Jordán

Durante el anuncio, Buteler también se refirió a las próximas intervenciones previstas en la ciudad. El intendente indicó que está próxima a comenzar la obra de regularización eléctrica del barrio 2 de Agosto, que beneficiará a unas 300 familias.

“Estamos por empezar la obra de 2 de Agosto y empezamos el relevamiento de la Jordán. Seguimos así, llevando el servicio a todos los barrios”, señaló.