Una patinadora de Viedma perdió sus patines de competencia y pide ayuda para recuperarlos

Una valija con patines de competencia quedó olvidada en una estación de servicio de Viedma y ahora una familia pide ayuda para recuperarla. Los elementos pertenecen a Emma Dukart, una joven patinadora que acaba de competir en un torneo nacional en San Juan.

La valija con los patines de competencia quedó olvidada frente a una estación de servicio de Viedma.

El hecho ocurrió ayer, cerca de las 19.30, frente a la estación de servicio Axion ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a la salida de Viedma hacia San Antonio Oeste.

El lugar es un punto de encuentro para las familias de los chicos que entrenan en El Juncal, donde se organizan y se turnan para trasladarlos. En esta oportunidad, la valija quedó en la estación mientras el profesor continuó el recorrido. Recién al llegar al lugar de entrenamiento advirtieron que no la habían cargado.

Los resultados de Emma en el Nacional de Patín

La recuperación de los patines es importante para que Emma pueda continuar con sus entrenamientos y prepararse para la próxima competencia.

La joven viene de representar a Viedma en la Copa González Molina, disputada en San Juan, donde obtuvo el primer puesto en Escuela, categoría Primera, y el cuarto lugar en Libre. Además, se ubicó entre las diez mejores del país en la competencia.

Ante la posibilidad de que alguien haya encontrado la valija, su familia solicita colaboración para recuperarla. Quienes tengan información pueden comunicarse con su mamá, María Luján Teruel, al 2920418653.