Prisión preventiva en Cipolletti para un hombre acusado de cometer siete robos en comercios del centro

El Poder Judicial de Río Negro ordenó cuatro meses de detención cautelar para el imputado tras la audiencia de formulación de cargos en la sede tribunalicia.

Un hombre acusado de perpetrar una seguidilla de delitos contra la propiedad en el área céntrica de Cipolletti permanecerá detenido bajo la medida de prisión preventiva por el plazo de cuatro meses. La decisión fue adoptada por el juez de garantías Juan Pedro Puntel, tras hacer lugar al pedido formulado por la fiscalía durante una audiencia donde se detallaron siete hechos delictivos ocurridos entre agosto y octubre de este año.

La acusación fue encabezada por la fiscal Alejandra Altamira, junto a la fiscal adjunta Florencia Piantoni. En su presentación, el equipo fiscal atribuyó al imputado dos intentos de hurto en una cadena de supermercados y cinco robos a locales gastronómicos, de indumentaria y comerciales, cometidos principalmente mediante la rotura de puertas o el forzamiento de cerraduras para alzarse con mercadería y sumas millonarias de dinero.

Hurtos en supermercados y primeros robos céntricos

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, la seguidilla de hechos comenzó a mediados de agosto. Los dos primeros eventos registrados ocurrieron los días 15 y 18 de ese mes en distintas sucursales de la firma La Anónima. En la primera ocasión, el imputado habría intentado sustraer tres chocolates, mientras que en la segunda oportunidad ocultó entre sus prendas dos cortes de carne y un paquete de facturas por un valor estimado en 100.000 pesos. En ambos casos, el accionar del personal policial que realizaba servicios adicionales de seguridad permitió la aprehensión del sujeto y la inmediata restitución de los productos.

Una semana después, la actividad delictiva se trasladó a las calles 9 de Julio y Sáenz Peña. En ese cruce céntrico, el acusado forzó la cerradura del acceso a un local para sustraer la recaudación de la caja registradora. Este hecho se vinculó a su figura a partir del análisis comparativo de imágenes captadas por cámaras de seguridad y reportes policiales de investigación preliminar.

Ataques reiterados a comercios y abultados perjuicios

La escalada de hurtos y robos continuó durante el mes de octubre. La fiscalía detalló dos atracos sufridos por un mismo establecimiento gastronómico ubicado sobre la calle Belgrano, los días 14 y 17. En ambas oportunidades, el sospechoso ingresó tras violentar los accesos y se apoderó de un monto estimado entre uno y dos millones de pesos, además del dinero correspondiente a las propinas de los empleados.

Posteriormente, el 23 de octubre, el imputado atacó un comercio de indumentaria sobre la calle Roca tras romper una puerta de vidrio. De allí sustrajo más de treinta prendas de vestir, entre jeans, blazers y camisas, generando un perjuicio total de 5,6 millones de pesos entre mercadería robada y daños materiales. Al día siguiente, bajo una modalidad idéntica, ingresó a otro local de calle España y robó treinta remeras junto a diversos accesorios como bolsos, gorras y billeteras, dejando pérdidas calculadas en tres millones de pesos.

Calificación legal y resolución judicial

Para sostener la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó denuncias, pericias de Criminalística, fotografías, actas de inspección ocular e informes de identificación de imágenes. Las conductas fueron calificadas provisoriamente como dos delitos de hurto simple en grado de tentativa y cinco robos simples en concurso real y calidad de autor, previstos en los artículos 42, 45, 55, 162 y 164 del Código Penal.

Durante la audiencia, la defensa oficial a cargo de Sebastián Nolivo no presentó objeciones a la formulación. «Hemos analizado previamente la evidencia presentada por la fiscalía», señaló el defensor al dar conformidad a los planteos. Finalmente, el juez Puntel dio por formulados los cargos y dictó la prisión preventiva por el plazo solicitado por los fiscales.