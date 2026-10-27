Ingeniería 7M apuesta a la capacitación y a consolidar su marca para crecer en Vaca Muerta

"Consolidarse como marca lleva su tiempo, así que vamos de a poco", asegura Defilpo. Foto: Emiliano Ortíz.

Ingeniería 7M nació como la apuesta de un profesional con más de dos décadas de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Su socio gerente, Matías Defilpo, visitó el stand de Diario RÍO NEGRO durante la AOG Patagonia 2026, donde repasó el recorrido de la empresa y las oportunidades que abre el crecimiento de Vaca Muerta para las pymes.

La firma está especializada en instrumentación y control, con servicios que incluyen montaje de instrumentos, montaje eléctrico, armado de tableros de control y tableros eléctricos. Además, cuenta con la representación de una marca de instrumentación industrial.

Aunque la empresa tiene una trayectoria relativamente corta, Defilpo acumula más de 20 años de experiencia en el sector. Después de trabajar durante años en relación de dependencia, decidió que era momento de iniciar su propio proyecto. «Había que probar», recordó.

«En un momento dije tengo que intentarlo, así que me lancé con el proyecto. Tuvimos unos primeros años complicados, pero en el último año y medio hemos tenido un despegue importantísimo», explicó.

Defilpo acumula más de dos décadas de experiencia en el sector. Foto: Emiliano Ortíz.

Crecer paso a paso

El crecimiento reciente llevó a la empresa a ampliar su estructura, aunque Defilpo aclaró que no buscan aumentar su tamaño de manera abrupta. «Somos poquitos, pero hace un año éramos dos», destacó.

Actualmente, la estrategia de Ingeniería 7M consiste en consolidar la marca y sostener estándares de calidad. Según explicó, «estamos con nuestro sistema de gestión implementado, vamos a certificar la ISO 9000 el año que viene».

Para el gerente, la construcción de una empresa sostenible requiere avanzar paso a paso. «Consolidarse como marca lleva su tiempo, así que vamos de a poquito, no estamos apurados. Hemos tenido desafíos lindos y la verdad es que venimos con muchísimo trabajo y proyección», señaló.

En ese camino, Ingeniería 7M inauguró en Neuquén un taller destinado a la fabricación de tableros pequeños y trabaja en la puesta en marcha de otro espacio cerca de General Roca, orientado a tableros de mayor tamaño. «Vamos poco a poco incorporando gente y equipamiento para ir cumpliendo con las distintas necesidades», explicó.

Ingeniería 7M busca gente sin experiencia

Uno de los rasgos que caracteriza a la empresa es que no necesariamente busca trabajadores con experiencia previa en la industria. La empresa comenzó a incorporar personas de otros sectores y capacitarlas de acuerdo con sus propias necesidades.

«Buscamos gente sin experiencia y la vamos formando», explicó Defilpo. A modo de ejemplo, señaló que tres de los integrantes actuales del equipo nunca habían trabajado en el ámbito hidrocarburífero. Si bien contaban con experiencia laboral, tuvieron que contar con formación específica para las tareas que requiere la actividad.

Aunque este proceso requiere más tiempo, para la empresa permite construir equipos con una formación alineada con sus procedimientos y estándares. «Preferimos ir por gente que no tenga experiencia y poder formarlos en función de nuestras necesidades», sostuvo.

El desafío para las pymes: «Hay derrame, pero hay que estar a la altura«

Defilpo también puso el foco en uno de los debates que atraviesan a las empresas neuquinas: cómo lograr que el crecimiento de Vaca Muerta se traduzca en oportunidades concretas para las pymes locales.

Pero también advirtió que la posibilidad de acceder a nuevos contratos implica una exigencia adicional para las empresas locales. «Hay derrame, pero hay que estar a la altura de las circunstancias en cuanto a la calidad. Por más que haya muchos proyectos, si uno no trabaja con calidad, no perdura en el tiempo», sostuvo.

Por eso, la hoja de ruta de Ingeniería 7M según Defilpo es comenzar con proyectos de menor escala, consolidar capacidades y crecer gradualmente. «Hay muchas oportunidades, pero hay que tener los pies en la tierra al momento de elegir en qué lugar meterse realmente«, afirmó.

En ese contexto, destacó el rol del Centro PyME-ADENEU, organismo con el que la empresa trabaja y que, según explicó, le permitió fortalecer la vinculación con productoras y grandes compañías.

«Somos una empresa neuquina certificada hace más de tres años. Y de la mano de Centro Pyme es que hemos podido tener mayor vinculación con las productoras y con empresas grandes», señaló.

El papel del Instituto Vaca Muerta en la AOG Patagonia

El empresario es referente de instrumentación y de electricidad del Instituto Vaca Muerta (IVM), por lo que su actividad durante la AOG Patagonia 2026 también estuvo vinculada a generar relaciones entre empresas y la institución.

«Yo tengo una doble función, porque además de la empresa, soy el referente de instrumentación y referente de electricidad del Instituto Vaca Muerta«, explicó.

En ese sentido, señaló que su presencia en la exposición no estuvo enfocada únicamente en promocionar Ingeniería 7M, sino también en la búsqueda constante de vinculación de las empresas con el instituto.

Según Defilpo, el balance del encuentro fue positivo y le permitió establecer contactos con numerosas compañías. «Ha sido muy fructífero, realmente he podido acercarme con un montón de empresas y en la búsqueda de alianzas estratégicas para trabajar en conjunto«, concluyó.