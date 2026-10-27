Nueva terminal de San Martín de los Andes: se presentaron 11 ofertas y la adjudicación será antes de fin de año

El acto de apertura se realizó después de las 13 en la Sala Felipe Sapag de Casa de Gobierno. Foto: gentileza

El gobierno de Neuquén realizó el acto de apertura el lunes de las 11 ofertas presentadas para la construcción de la nueva terminal de ómnibus de San Martín de los Andes.

Con un presupuesto oficial de más de $20.000 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el nuevo edificio tendrá 6.800 metros cuadrados y estará ubicado en un terreno en el ingreso a la localidad.

Nueva estación de ómnibus en San Martín de los Andes: la obra

El acto de apertura se realizó después de las 13 en la Sala Felipe Sapag de Casa de Gobierno. Las empresas y uniones transitorias que se presentaron fueron: Edificios Comahue SRL; Marín Construcciones SA; CECOSA SA y BASAA SA; Riva SA; Triva SA; Tecma SA; Pose SA y Digiman SRL; Lemiro Pablo Pietroboni y Dinale SA UTE; Roque Mocciola SA; Cocyar SA; y Julio César Maiolo.

El edificio de la terminal estará dividido en dos plantas y subsuelo. Tendrá una zona de 16 dársenas y estacionamiento de uso exclusivo para ómnibus, zona de estacionamiento para 60 vehículos particulares.

Tendrá edificios anexos con sectores para uso privado de los choferes, de talleres para vehículos de transporte de pasajeros, sectores de estacionamiento exclusivo para diez motorhome, espacios de recreación y parquizado.

También contará con un sistema vial de circulación interna, sistema vial de ingreso y egreso. Estará ubicado en un terreno en la intersección de la Ruta Provincial 48 y la Ruta Nacional 40. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

El coordinador del ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, confirmó a Diario RÍO NEGRO que la adjudicación de la obra se concretará antes de fin de año y que «inmediatamente firmado el contrato comienzan los trabajos preliminares«.

«Menos palabras y más acciones”, aseguró Rolando Figueroa

El gobernador, Rolando Figueroa, destacó que la nueva terminal marcará “un antes y un después” en el acceso a San Martín de los Andes y anunció un centro de convenciones en el predio de la actual estación.

“Existe una decisión de devolverle a San Martín de los Andes esa prioridad en el desarrollo de infraestructura que verdaderamente necesitaba”, remarcó.

“Nunca prometimos la terminal, el gas, las escuelas, una nueva EPET. Nunca prometimos tantas cosas en San Martín de los Andes y la estamos haciendo. Es la diferencia en la concepción de ejecutar la gobernanza, menos palabras y más acciones”, resaltó.

Por su parte, Carlos Saloniti, intendente de la localidad, agradeció “a todos los oferentes, eso es muy motivante, que haya participación y ganas de invertir y presentarse. Es una obra estratégica esperada durante más de una década”.

Sostuvo que “nunca en la historia de San Martín de los Andes tuvimos este proceso de obras. Esto está cambiando la ciudad y la velocidad de crecimiento de la provincia”.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, remarcó que la localidad cordillerana es «uno de los lugares turísticos con más desarrollo en nuestra provincia, que ha tenido mucha inversión, pero que necesitaba estas obras para un orden urbanístico para la ciudad y la accesibilidad”.

Al referirse a la ubicación del edificio, explicó que el objetivo fue que “la dinámica propia que tiene una terminal de ómnibus esté en el ingreso y que los colectivos no circulen por la ciudad hasta llegar al extremo del lago, donde hoy está ubicada la terminal”.