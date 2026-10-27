Ruta 22: Weretilneck anunció que asfaltarán las colectoras del Puente 83 en 20 días

El Gobierno de Río Negro prevé comenzar en unos 20 días con la pavimentación de las colectoras del Puente 83, sobre la Ruta Nacional 22, en Cipolletti. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la Provincia intervendrá ambos márgenes para mejorar la circulación en uno de los sectores más complejos de la traza, donde el deterioro del pavimento y las dificultades de acceso mantienen pendiente una solución integral.

«Puente 83, en unos 20 días más vamos a estar haciendo la pavimentación«, anunció el mandatario en diálogo con Radio RÍO NEGRO. Según explicó, los trabajos se concentrarán en las calles colectoras de ambos lados, que actualmente presentan pozos y un marcado deterioro.

La intervención apunta a mejorar las condiciones de circulación sin demorar la respuesta a los problemas cotidianos del tránsito. «Lo que sí vamos a pavimentar son las dos márgenes, derecha e izquierda, porque hoy es todo pozo vivo. Vamos a hacer dos calles de asfalto colectoras que nos va a permitir no demorarnos tanto», sostuvo Weretilneck.

Weretilneck afirmó que los carriles centrales de la Ruta 22 seguirán cerrados

La pavimentación de las colectoras no implica la habilitación de los cuatro carriles centrales que ya fueron construidos como parte de la transformación de la Ruta Nacional 22. El gobernador explicó que existe un problema técnico y de diseño que debe resolverse antes de abrir esa parte de la autovía.

«No se puede habilitar los cuatro carriles del centro precisamente porque hay barrios de los dos lados y los dejamos sin acceso«, señaló.

La apertura requiere definir cómo se mantendrá la conexión entre los sectores residenciales ubicados a ambos lados de la ruta. También resta resolver la circulación en el acceso a la Isla Jordán, que Weretilneck calificó como un punto de mayor complejidad.

El anuncio se suma a las alternativas que la Provincia ya analizaba para el sector. Entre ellas, figuraba ensanchar las colectoras y convertirlas en vías de doble mano para facilitar los desplazamientos y reducir la dependencia de los cruces actuales.

Rio Negro cerca de iniciar la recuperación vial de las rutas 22 y 151

Weretilneck vinculó la intervención del Puente 83 con el comienzo de una nueva etapa en la administración de las rutas nacionales que pasarán a depender de la Provincia. Según indicó, el jueves Río Negro recibirá los primeros tramos y, a partir de ese momento, Vialidad provincial y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos comenzarán con las tareas de recuperación.

«El nivel de deterioro, rotura y abandono de las dos rutas es escandaloso, no solo en la parte donde hay obras abandonadas, sino también el mantenimiento», Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

El mandatario advirtió que los trabajos demandarán tiempo y pidió comprensión a los vecinos. «Esto no hay magia de responder las cosas de un día para el otro, vamos a necesitar un tiempo», expresó.

La prioridad de las intervenciones estará puesta en la Ruta Nacional 151, en el tramo que conecta con Catriel. Weretilneck explicó que se dividirán los trabajos en dos sectores: desde el kilómetro 3 hasta el 109 y desde ese punto en adelante.

En su repaso sobre el estado de la infraestructura vial, también cuestionó las demoras en las obras de la Ruta 22. Mencionó que la transformación entre Chichinales y Villa Regina comenzó en 2008 y que, desde entonces, se construyeron alrededor de 40 kilómetros, mientras otros sectores quedaron inconclusos y sin el mantenimiento necesario.

«Creo que peor de lo que estamos no vamos a estar. Ahora empezamos el lento camino de recuperación», Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Por ahora, el plan para el Puente 83 contempla pavimentar las colectoras en unos 20 días y avanzar en paralelo con los estudios necesarios para resolver los cruces y accesos. La habilitación de las calzadas centrales seguirá supeditada a una solución que permita completar la autovía sin interrumpir la conexión de los barrios.