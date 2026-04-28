Sesión caliente en el Congreso: Adorni romperá el silencio en Diputados con fuerte apoyo libertario

Tras más de un mes de expectativa sostenida por el avance de la causa judicial, Manuel Adorni tendrá su prueba de fuego en la Cámara de Diputados. Con Javier Milei ubicado en el palco central y más de un centenar de invitados entre ministros, funcionarios y senadores, el jefe de Gabinete romperá el silencio este miércoles desde las 10.30, en una sesión informativa de alto voltaje que se asemejará bastante a una Asamblea Legislativa.

En el Congreso avanzaron los preparativos durante todo el martes. En medio de un férreo operativo de seguridad a cargo de Casa Militar y coordinado con personal de la Cámara, se espera que Milei llegue al Congreso alrededor de las 10, media hora antes del inicio de la sesión. Todo indica que el presidente no estará presente toda la jornada, sino solo en la primera parte.

Milei y su hermana Karina, secretaria general de Presidencia, se ubicarán en el palco central. En la misma bandeja estarán el Gabinete, funcionarios de menor jerarquía que harán las veces de militantes, y también senadores. La expectativa es tal que, con el fin de que estos últimos puedan asistir, se corrió el horario de una reunión de comisiones donde se tratará un acuerdo con holdouts.

En la primera hora, se espera que Adorni enfoque su discurso inicial en “logros económicos” del Gobierno, en un contexto complicado por la caída del consumo y una inflación que no cede. También hará referencia a las reformas que ya se implementaron y las que vienen. El Congreso tiene en carpeta tres proyectos de peso: la reforma electoral y las nuevas leyes de discapacidad y salud mental.

Pero las preguntas de la oposición se concentrarán en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y el caso de la criptomoneda $LIBRA. Por eso, la sesión promete convertirse en una virtual interpelación. El desafío que se plantearon hasta los diputados más temperamentales es mantener la calma para evitar que Adorni se “victimice” y adelante su retirada del recinto. No será fácil llevarlo a la práctica.

Cuestionario incómodo

Días atrás, Adorni tuvo un respiro judicial: el juez Daniel Rafecas archivó la causa por presunta malversación de caudales públicos a raíz de la presencia de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Estados Unidos en marzo. Según dictaminó la fiscal Alejandra Mangano, no hubo delito porque el viaje de la “coach ontológica” no significó un gasto extra para el Estado.

Por el contrario, la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo por presunto enriquecimiento ilícito marcha a toda velocidad. Semanas atrás, el magistrado ordenó (a pedido del fiscal Gerardo Pollicita) levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, de Angeletti, de la firma de ambos (AS Innovación Profesional) y de las mujeres identificadas como prestamistas en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Para la oposición, el hueco principal en el relato de Adorni es que los gastos del funcionario no tendrían correlación con los ingresos declarados. Según relevó La Nación, el jefe de Gabinete había declarado tener ahorros por US$48.720, pero en dos años desembolsó en efectivo una cifra superior a ese monto, sumó dos propiedades y contrajo deudas por US$335.000.

“La declaración jurada no tiene por objetivo ni fijar el precio de los bienes ni tasarlos ni determinar base impositiva, sino esencialmente mostrar la evolución y si esa evolución puede explicarse. Por lo tanto, más bienes con idénticos ingresos es difícil de explicar”, explicó un diputado de los más críticos.

En ese marco, también le marcarán a Adorni ciertas contradicciones. Por ejemplo, que en un reportaje con La Nación+ afirmó que el viaje familiar a Punta del Este en un jet privado en el último feriado de Carnaval fueron sus únicas vacaciones, cuando la Justicia confirmó que a fines de 2024 viajó a Aruba, donde se hospedó en hoteles de lujo.

Otro de los temas que el funcionario deberá responder será el de $LIBRA. Cuando era vocero, en octubre de 2024, Adorni participó del Tech Forum, el evento fundacional del proyecto, en el Hotel Libertador. En ese marco Milei tomó contacto con los empresarios vinculados al desarrollo de la criptomoneda. Además, según versiones periodísticas, Adorni estuvo en la Quinta de Olivos la noche del 14 de febrero de 2025, cuando el presidente publicó el tuit del escándalo.

La gran pregunta que para la oposición sigue sin responderse es quién le dio a Milei el código alfanumérico de 44 caracteres que publicó en la red social X para poder adquirir el token. La versión del Gobierno es que se trataba de “información pública”, pero especialistas informáticos demostraron en la comisión investigadora que, hasta la publicación del tuit, el dato se desconocía.

Por fuera de los temas judiciales, también se esperan muchas preguntas vinculadas al devenir económico, obra pública en las provincias, presupuesto universitario y ajuste en discapacidad.

Los cordobeses que reportan al gobernador Martín Llaryora harán énfasis en “temas productivos”. La prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en Casa Rosada promete ser otro de los tópicos de la oposición.