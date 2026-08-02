El PT oficializó la candidatura de Lula da Silva para las elecciones presidenciales de Brasil: irá por su cuarto mandato

El Partido de los Trabajadores (PT) oficializó este domingo la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, donde buscará un histórico cuarto mandato no consecutivo al frente del país con el respaldo de la coalición oficialista y una ventaja en las principales encuestas.

La proclamación se llevó a cabo durante una convención partidaria en el Expo Center Norte de San Pablo, donde el presidente del PT, Edinho Silva, confirmó la fórmula integrada por Lula y el actual vicepresidente, Geraldo Alckmin. El acto reunió a unos tres mil militantes, funcionarios y dirigentes del bloque oficialista Juntos por Brasil.

La séptima campaña presidencial de Lula en Brasil

A sus 80 años, Lula afrontará su séptima campaña presidencial. Durante los últimos meses insistió en que mantiene «la misma energía de cuando tenía 30 años» y centró su discurso en la defensa de la soberanía brasileña, especialmente frente a la influencia de Estados Unidos y del presidente Donald Trump.

El mandatario llega a la campaña con el respaldo de indicadores como la baja del desempleo y la reducción de la pobreza durante su gestión, aunque también deberá enfrentar cuestionamientos por la desaceleración económica, la inflación, el elevado déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública.

Además, la campaña estará atravesada por la reciente autorización de la Corte Suprema para investigar por presunto tráfico de influencias a Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del presidente, conocido como «Lulinha».

Del otro lado estará el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue oficializado la semana pasada como candidato del espacio conservador luego de que su padre quedara inhabilitado para competir. Según la última encuesta de Datafolha, Lula obtendría un 48% de intención de voto frente al 43% de Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje.

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