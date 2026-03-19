Es oficial: Javier Milei nombró al nuevo director de Anses y concretó la salida de Fernando Bearzi

Javier Milei oficializó el ingreso de Guillermo Héctor Arancibia como nuevo director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y también concretó la salida del, ahora, extitular del organismo, Fernando Bearzi.

La designación se confirmó este 19 de marzo con la publicación del Boletín Oficial que cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Anses tiene nuevo director tras la renuncia de Bearzi

La dirección de Arancibia empezó a regir desde el 18 de marzo y coincide con la implementación de un plan de retiros voluntarios para personal con al menos dos años de antigüedad en el organismo. También se da con el inicio de un proceso de «modernización» institucional que busca agilizar y digitalizar servicios en Anses.

En el decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno expresó su agradecimiento a Bearzi por los servicios prestados en la conducción y desempeño de su cargo en el organismo que depende de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

La renuncia de Bearzi se conoció el pasado martes cuando la cartera dependiente de Sandra Pettovello informó que había dejado su cargo y en su reemplazo asumiría Guillermo Arancibia. «Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo», precisaron en un comunicado oficial.

Bearzi es un hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, quien había agarrado el cargo luego de la polémica partida de Mariano de los Heros, quien había adelantado a la prensa planes de una reforma previsional, lo cual no estaba estipulado por la Casa Rosada.

Por su parte, Arancibia Arancibia es economista con más de tres décadas de experiencia en el sector público, la investigación académica y la consultoría. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano.

Según fuentes oficiales, a lo largo de su carrera se desempeñó en posiciones estratégicas dentro del sistema de seguridad social y la administración pública.

Dentro de la ANSES, Arancibia cuenta con una trayectoria extensa. Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 se desempeñó como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones, uno de los cargos clave del organismo. Además, ocupó puestos de alta responsabilidad como Gerente General en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, consolidando su perfil técnico dentro del sistema previsional.