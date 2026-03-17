ANSES: Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director ejecutivo designado por Sandra Pettovello

El Gobierno nacional designó a Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en reemplazo de Fernando Bearzi, quien presentó su renuncia este martes 17 de marzo.

La designación fue informada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, desde donde señalaron que la nueva gestión tendrá como eje la digitalización de procesos, con el objetivo de optimizar trámites y modernizar el organismo.

Perfil y formación

Arancibia tiene 52 años y es economista con más de tres décadas de experiencia en el sector público, la investigación académica y la consultoría. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano.

Según fuentes oficiales, a lo largo de su carrera se desempeñó en posiciones estratégicas dentro del sistema de seguridad social y la administración pública.

Su recorrido en ANSES

Dentro de la ANSES, Arancibia cuenta con una trayectoria extensa. Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 se desempeñó como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones, uno de los cargos clave del organismo.

Además, ocupó puestos de alta responsabilidad como Gerente General en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, consolidando su perfil técnico dentro del sistema previsional.

Su nombre también estuvo vinculado a la implementación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y a la transición hacia un esquema de actualización por inflación.

Experiencia académica e internacional

En el plano internacional, fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social.

Durante el último año, además, se desempeñó como asesor del Ministerio de Capital Humano, participando en la puesta en marcha del Centro de Formación del organismo.

En el ámbito académico, es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y ha dictado cursos en distintas universidades sobre estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.

Con este nombramiento, el Gobierno busca avanzar en una nueva etapa de gestión en ANSES, enfocada en la modernización y eficiencia del sistema previsional.