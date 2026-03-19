Weretilneck afirmó que los gastos del viaje a Nueva York los pagó el CFI y criticó a la oposición

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, afirmó en Bariloche que responderá el pedido de informes sobre su viaje a Nueva York. (foto Alfredo Leiva)

El gobernador Alberto Weretilneck descendió hace unos días del avión que lo trajo de regreso a la provincia tras su viaje a Nueva York, Estados Unidos, para participar del evento “Argentina Week”, impulsado por el presidente Javier Milei, pero la polémica sigue abierta.

El viaje del mandatario provincial generó ruido en los pliegues de la política rionegrina. Y legisladores de los bloques peronistas Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro quieren explicaciones de los gastos de esa recorrida internacional y, por eso, presentaron un pedido de informes.

“Mi obligación es contestarlo, así que estamos preparando la respuesta y en el momento oportuno se responderá”, afirmó este miércoles Weretilneck, en Bariloche ante una consulta de este diario.

“¿Los pasajes, la estadía, los cubrió la Provincia, Nación?”, preguntó Diario RÍO NEGRO. “No. Habitualmente este tipo de viajes que tienen que ver con la presencia de la Provincia en el extranjero está dentro de lo que el CFI colabora con las provincias dentro del presupuesto que las provincias tenemos en el Consejo Federal de Inversiones. Así que cuando contestemos daremos todos los detalles».

“¿En la comitiva iba solo usted o había más gente?”, interrogó Diario RÍO NEGRO. “No, no. Era yo solo y obviamente Andrea Confini por YPF”, afirmó el mandatario.

-¿En el caso de Confini lo cubre YPF?-, quiso saber este diario. “Sí por eso. La verdad que no tiene ningún tipo de importancia a la luz de lo que la Provincia está consiguiendo”, contestó el gobernador.

“Si para la oposición es un problema que el gobernador viaje cuando estamos obteniendo inversiones de más de treinta mil millones de dólares, me parece que están mirando mal un logro que estamos teniendo o por lo menos no se están dando cuenta de los logros que estamos teniendo para la Provincia”, afirmó Wereilneck.

La información que pide la oposición

Confini integra el directorio de la compañía YPF, en representación de Río Negro. Los legisladores pidieron que se informe si el gobernador y la directora de YPF viajaron con otros funcionarios o agentes públicos provinciales y representantes del sector privado de la provincia.

Solicitaron que se informe si el mandatario viajó en el avión presidencial, junto a la comitiva del gobierno nacional y en caso contrario se describa el detalle de su viaje, en qué empresa, vuelo, itinerario, forma de contratación y monto abonado de pasajes..

También quieren que se infomen los gastos de alojamiento, de representación y/o viáticos de la totalidad de los funcionarios que concurrieron al evento de inversiones y que se detalle si la cobertura de gastos de la directora de YPF fueron solventados por la empresa estatal, el Estado rionegrino o un particular.