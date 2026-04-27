Los detalles detrás de la salida de Carlos Frugoni: omisión de departamentos y el «error» que precipitó su salida

La trama interna revela una admisión de patrimonio millonario y una inhabilitación previa que el Gobierno decidió ignorar al designarlo. (Foto: gentileza)

La salida de Carlos Frugoni del ministerio de Economía no fue una renuncia voluntaria, sino un despido ejecutado por orden directa de la Casa Rosada. El final del funcionario se precipitó luego de que el propio Frugoni admitiera que la información sobre sus siete departamentos en Miami y su sociedad en un paraíso fiscal era real.

Pese a la gravedad de la omisión en su declaración jurada, el exfuncionario intentó minimizar el hecho calificándolo como un «error». Aseguró que estaba intentando rectificar la situación antes de que la noticia se difundiera.

Según publicó el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín, los detalles de la desvinculación exponen una cadena de irregularidades que el Gobierno Nacional conocía o debió conocer. La gestión porteña de Jorge Macri ya lo había removido de la titularidad de AUSA en marzo de 2025 por no presentar sus declaraciones de bienes. Este antecedente lo incluía en un registro que lo inhabilita para ejercer cargos públicos en la Ciudad.

Además, se detectó que Frugoni giró desde una de sus cuentas en Estados Unidos hacia la Argentina la suma de 400.000 dólares en efectivo para comprar una propiedad en un exclusivo country del norte del conurbano. A esto se suma que gran parte de sus inmuebles en Florida están alquilados, generándole ingresos en moneda dura que tampoco fueron reportados ante los organismos de control.

La paradoja por la situación de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei esperaba que fuera el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ejecutara la decisión final del despido. Esto ocurrió finalmente este domingo tras confirmarse desde Presidencia que «Frugoni está afuera».

El despido le devuelve al Gobierno una imagen de «intolerancia» ante la falta de transparencia justo antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deba presentarse ante la Cámara de Diputados este miércoles.

Sin embargo, la pregunta que circula en los pasillos oficiales es por qué se sostuvo a Adorni mientras que a Frugoni se lo echó apenas se masificó el escándalo. Cabe recordar que el jefe de Gabinete también enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y el uso de efectivo no bancarizado para la compra de propiedades.

Con este movimiento, Adorni evita tener que responder por su subordinado en el Congreso. No obstante, todavía deberá enfrentar los cuestionamientos sobre su propio patrimonio bajo sospecha ante la Cámara baja.