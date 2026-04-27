Quién es Fernando Herrmann: el reemplazo de Carlos Frugoni en la Secretaría de Coordinación de Infraestructura

Tras la renuncia de Carlos Frugoni, quien dejó su cargo en medio de cuestionamientos por omisiones en su declaración patrimonial, el ministro de Economía, Luis Caputo, designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura.

El movimiento busca cerrar la crisis interna y dar continuidad a una de las áreas más sensibles para la obra pública y las concesiones nacionales.

Herrmann se desempeñaba hasta ahora como secretario de Transporte, cargo que será ocupado por Mariano Plencovich, según confirmaron fuentes oficiales del Palacio de Hacienda.

Perfil técnico y trayectoria de Fernando Herrmann

Fernando Herrmann es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano y cuenta con formación de posgrado en administración de empresas. En el Gobierno destacan su perfil orientado a la gestión técnica, respaldado por más de 30 años de experiencia en el sector privado al frente de su propio estudio profesional y como socio gerente de firmas de desarrollo constructivo.

Su trayectoria también incluye un marcado perfil académico, con pasos por instituciones como la FADU (UBA), la UNSAM y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

La salida de Frugoni se produjo luego de que se revelaran propiedades no declaradas en Estados Unidos, lo que generó un fuerte impacto político en el gabinete económico.

Con la designación de Herrmann, el ministro Caputo apuesta a: