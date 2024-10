«Es un acto político, de defensa»: desde la FUC le responden a Capital Humano por la marcha universitaria

Desde el Ministerio de Capital Humano reprocharon la marcha del 2 de octubre y lanzaron un comunicado oficial diciendo: «Este conflicto universitario responde más intereses políticos que las necesidades del sistema educativo». En diálogo con RÍO NEGRO RADIO la Federación Universitaria del Comahue (FUC) respondió que se trata de en un «acto de defensa».

Este miércoles 2 de octubre se realizará una nueva marcha federal universitaria en contra del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Es por eso que los estudiantes y otros organismos se sumarán a la manifestación.

Debido a esto, el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado oficial rechazando «enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo».

«La educación de miles de estudiantes se ve interrumpida por esta decisión política, sin motivos justificados», destacó el comunicado. Añadieron que la marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes.

Respuesta de la FUC: «hoy lo inmediato es que el presidente no vete la ley»

El presidente de la Federación Universitaria del Comahue (FUC), Joaquín Berrud, conversó en RIO NEGRO RADIO y respondió a varios puntos. «Me parece que no se trata de un polo o de otro. Queremos que este Patrimonio Nacional que no le pertenece a ningún argentino en particular, queremos que se sostenga», enfatizó.

Y remarcó: «Eso es un acto político, un acto de defensa de lo nuestro, de lo de lo que hemos sabido construir todos los argentinos, independientemente partido político».

Indicó que está congelado el presupuesto a universidades desde el año pasado, pero que en la marcha del 23 de abril lograron un aumento del 12%, frente a «una inflación del 300%».

Cuestionó el Presupuesto 2025 que el presidente Javier Milei presentó. Sostuvo que es insuficiente para las universidades y que la Universidad Nacional del Comahue se verá afectada.

Berrud remarcó que, a la falta de presupuesto, se suma la compleja situación socioeconómica que atraviesan los estudiantes. «Son distintas problemáticas que se agregan, como el transporte público, el alquiler, el aumento de la canasta básica. Que no haya aumento en saláriales en los trabajadores, toda esa recesión, todo ese conflicto social», enumeró.

Respecto a los alumnos que no figuran en los datos académicos, explicó que probablemente no cursan porque no pueden o probablemente abandonan, porque el contexto económico los obliga.

«Después sale una estadística que dice ‘mirá el porcentaje de abandono que hay’ y desprestigian a los estudiantes que se esfuerzan, que van a estudiar, que hacen lo imposible para poder quedarse en la cursada«, cuestionó.

Sobre la problemática de los sueldos de los profesores mencionó que nunca se contempla el tiempo que el docente tiene que estar planificando y readecuando el contenido por las malas condiciones edilicias. «El comunicado habla del salario de los docentes, con lo cual niega que haya docentes bajo la línea de la pobreza», reiteró.

Qué dice el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano

Este miércoles 2 de octubre, facultades, sindicatos y estudiantes de todo el pais, marcharan en rechazo ante la decisión del presidente de vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

“Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas. El gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”, enfatizó el Ministerio de Capital Humano.

Sobre este contexto, indicaron que las universidades públicas decidieron rechazar una propuesta del aumento salarial adicional del 6,8% para el mes de octubre. «No tienen interés por resolver el conflicto. Se trata de una postura política promovida por gremios universitarios», manifestaron.

Desde la cartera, apuntaron por la «administración ineficiente de los fondos». Según el Ministerio, las universidades recibieron 192 mil millones para gastos de su funcionamiento, lo que es un aumento del 270%. Manifestaron que esos gastos fueron desviados hacia gastos no prioritarios.

Por otro lado, manifestaron que las universidades, en especial la UBA, no han rendido las cuentas de manera adecuada. «El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022, no han sido rendidos», afirmaron y reprocharon que «no se dejan auditar»..

Además, remarcaron que hay «irregularidades académicas», ya que «sólo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tienen información clara de su actividad académica«.

Marcha universitaria: hora y lugar

«La Universidad es un hecho político. Que hoy abra y pueda recibir a todo el pueblo, que sea pública eso costó años de lucha. Que sea gratuita, costó otros años de lucha y decisiones políticas», destacó en presidente de la FUC.

La convocatoria de la marcha es para mañana a las 17 en el playón de la Universidad Nacional de Comahue, en Neuquén.

A las 18 marcharan de la misma manera que el 23 de abril, desde el playón de la Universidad hacia el Centro de la de la localidad de Neuquén.