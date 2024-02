«Es un pobre chico»: Milei chicaneó a Torres de Chubut tras su amenaza de cortar el suministro de petróleo

El enfrentamiento entre Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, sumó un nuevo capítulo. Durante las últimas horas, las tensiones aumentaron ante la amenaza de Chubut de cortar el suministro de gas y petróleo en medio de la disputa por la retención a la coparticipación. Milei, conocido por su estilo confrontativo, descalificó a Torres con el término «Pobrecito Nachito», sugiriendo una presunta falta de comprensión contractual.

El vínculo del presidente con los gobernadores es cada vez más complejo. Incluso, se complica aún más con las críticas de Milei hacia los mandatarios de Juntos por el Cambio que respaldaron a Torres, acusándolos de «resistirse a ajustar».

Entre los apuntados por el jefe de Estado están: Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Milei dijo que esa postura «habla muy mal de ellos, quedaron expuestos, quedaron del lado de (los gobernadores peronistas) Axel Kicillof y Ricardo Quintela, que son parte del pasado, no quieren ajustar», en declaraciones a LN+.

El Presidente mencionó que en la anterior gestión de Chubut «la provincia tomó deuda contra garantía de la coparticipación, esa operación (el pago de la deuda) se hace que cuando se deposita la coparticipación, se extrae la parte afectada a la deuda, y (a la provincia) le llega el remanente».

«Pobrecito Nachito no la ve, pobre chico que no pudo leer un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande, no tengo la culpa de que no pueda leer un texto y entenderlo, es víctima de la educación argentina», planteó Milei.

Este enfrentamiento político también puso sobre la mesa de discusión la deuda de más de $100 mil millones, generada por la anterior gestión de Mariano Arcioni, y que fue refinanciada por Sergio Massa durante su paso por el Ministerio de Economía. En todo el 2023, no se la cobró y dijo que esa deuda debía comenzar a pagarse a partir de enero de 2024, generando un escenario complicado.

Torres, por su parte, sostuvo que la retención a la coparticipación, que asciende a $13.500 millones, es ilegal. En contrapartida, Milei advirtió que cualquier intento de Chubut de suspender el suministro de gas y petróleo se consideraría una violación de la ley, indicando que la provincia «pagará las consecuencias».