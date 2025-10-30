Escrutinio definitivo de las elecciones: con un resultado ajustado, el peronismo le ganó a La Libertad Avanza en La Rioja

El escrutinio definitivo de las elecciones a cargo del Poder Judicial terminó en La Rioja y el miércoles por la noche se confirmó que por una diferencia mínima, el oficialismo peronista de Ricardo Quintela logró sostener el poder en la dura pelea contra La Libertad Avanza.

El peronismo le ganó a La Libertad Avanza en La Rioja

El resultado de las elecciones pasadas en La Rioja fue uno de los más ajustados en la historia de la provincia debido a que el peronismo logró ganarle a La Libertad Avanza solo por una diferencia de 782 votos. De esta manera una banca será ocupada por Gabriela Pedrali, Federales, y otra para Gino Visconti de La Libertad Avanza.

La Rioja representaba el 0,86% del padrón y el interés que generó esta provincia pasó porque el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue candidato a gobernador por los libertarios en 2023 y todo indicaría que se volvería a postular para el año 2027. Además, el gobernador Quintela es uno de los mandatarios más críticos y enfrentados con el presidente Javier Milei.

Quintela intentó enfrentar a Cristina Kirchner en la interna del PJ y continúa con su movimiento «Federales». El resultado ajustado puso en duda el futuro de la provincia donde la última victoria de un partido distinto al PJ fue en 1963 cuando ganó la UCR.

El titular del PAMI en la provincia, Amado Menem, en diálogo con La Nación aseguró que «fue una excelente elección para LLA» porque lograron ingresar «un diputado nacional y cuatro provinciales”.

Por su parte el diputado provincial electo por LLA y exsecretario administrativo en la Cámara de Diputados, Diego Molina Gómez, adelantó que en 2027 el candidato a gobernador tiene que ser Martín Menem «porque se puso la campaña al hombro, recorrió todo el interior. El objetivo de todos nosotros es que sea candidato a gobernador, es nuestro líder«.

En 2023, cuando Menem se postuló, Quintela fue reelecto y le sacó 20 puntos de diferencia a Juntos por el Cambio, mientras que el titular de Diputados sumó 15,6%.

Con información de La Nación