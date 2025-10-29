Escrutinio en Río Negro: Rechazan el reclamo de La Libertad Avanza para revisar los «votos nulos»

El escrutinio judicial se inició este lunes y se extenderá seguramente hasta el viernes. Foto: Marcelo Ochoa

La Justicia Electoral Federal rechazó el pedido de La Libertad Avanza para la revisión de los “votos nulos” y apertura de urnas; entonces se continúa con el escrutinio definitivo, que este lunes comenzó en Viedma.

Los apoderados de LLA, Damián Torres y Nahuel Piccoli reclamaron un recuento superior, ya que esa fuerza quedó -según el escrutinio provisorio- a 2.101 votos de Fuerza Patria, que venció en el tramo al Senado, cuando restan incorporar 11 mesas (unas 2.700 sufragios).

Puntualmente, la discusión recae en la segunda banca senatorial, que así corresponde a Ana Mark que si hay cambios en el primer lugar, significaría la asunción de Enzo Fullone. Están resueltos los ascensos de Martín Soria (FP) y Lorena Villaverde (LLA), actuales diputados que pasarán a la Cámara Alta.

La Libertad Avanza planteó la “rectificación de errores materiales de carga”, “la revisión integral de los votos recurridos y nulos, y la apertura de urnas” donde se “adviertan incongruencias numéricas o una cantidad de votos nulos superior al promedio habitual, por presumirse un error grave que podría desnaturalizar la voluntad del elector».

También se señaló que la “diferencia observada entre la sumatoria total de votos para senadores y diputados carece de justificación aritmética y jurídica”.

El Tribunal se declaró “incompetente para revisar el procesamiento de telegramas y las operaciones cumplidas durante ese conteo provisional”.

Los apoderados Damián Torres, de La Libertad Avanza, y José Luis Berros, de Fuerza Patria, cumplen con la revisión de las certificaciones electorales. Foto: Marcelo Ochoa.

Luego remarcó que “ las únicas reclamaciones que corresponde analizar” se corresponden con los votos “en calidad de recurridos” para “determinar la validez de la calificación que, como sufragio válido o nulo, hizo la Autoridad de Mesa”, como también, las protestas por posibles “errores de clasificación o de conteo durante la etapa de escrutinio de mesa”.

También entendió que “tampoco se advierten circunstancias fácticas” que “ameriten la apertura genérica de urnas requeridas” porque se presume “la existencia de una clasificación errónea de votos válidos como nulos». Consideró que corresponde repasar “los resultados de cada mesa escrutada que arrojen las actas de escrutinio” y que “cuenten con la firma de los fiscales”, que “presenciaron y fiscalizaron el conteo de votos final con derecho a hacer los planteos”.

Al final, desestimó la observación de los “votos nulos” porque su existencia “no justifica la apertura de urnas y recuento de todos los votos” porque la Junta Electoral Nacional “solo se limita a resolver la validez o nulidad de los votos recurridos y los votos impugnados»; agregando que «los votos que se declaran nulos” “no son susceptibles de ser revisados por la Junta en el escrutinio definitivo, pues para que ello suceda debieron ser votos recurridos».

La Junta Electoral Federal-Río Negro -que preside Mariano Lozano y se integra con Gustavo Villanueva y Cecilia Criado- recordó que “dentro del derecho electoral rige el principio de preclusión, por el que cada etapa opera como de esclusa; lo que vale decir que una vez cerrada una de ellas no puede permitirse su reapertura, toda vez que una nueva -posterior y que guarda una íntima relación con la anterior- ha comenzado a correr y tiene su finiquito en su correspondiente período”.