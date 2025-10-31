Nadia Márquez, nueva senadora libertaria por Neuquén: «El cuco de los partidos nacionales no existe»

Nadia Márquez es senadora electa de Neuquén desde el domingo pasado, cuando su espacio, La Libertad Avanza, se impuso en la competencia por la Cámara Alta con más del 36% de los votos. De cara a la agenda que llevará en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre, la actual diputada nacional se mostró confiada en conseguir apoyo para las reformas que propone el presidente Javier Milei. Y también en trabajar conjuntamente con el gobernador Rolando Figueroa, con quien tiene una «muy buena relación».

Entrevistada por Diario RÍO NEGRO, la legisladora desmintió «el cuco de los espacios nacionales» al asegurar que los representantes del oficialismo nacional en el Palacio Legislativo velarán tanto por los intereses del país como por los de la provincia.

Antes de esa declaración valoró los resultados obtenidos en Neuquén y dijo que en su partido «estamos muy satisfechos; los neuquinos entendieron que en esta elección se votaba qué modelo de país queremos».

Afirmó que, desde la previa, tenían confianza en lograr un triunfo, lo que también se replicó en la disputa por la Cámara de Diputados, donde el espacio del presidente se quedó con dos de las tres bancas en juego. “Fue la frutilla del postre”, comentó.

Márquez, quien encabezó la boleta de La Libertad Avanza seguida de Pablo Cervi, analizó que la cosecha de votos, aunque se destacó más en algunas ciudades que en otras, resultó «muy buena» a nivel general.

Nadia Márquez y las discusiones que dará el Senado: «Todavía no ingresó ninguna reforma»

Sobre las reformas que el mandatario enviaría próximamente al Congreso, la diputada puso paños fríos y dijo que «no ha ingresado formalmente ninguna todavía». De esa manera, descartó «los rumores y los escritos» acerca de los alcances e implicancias de cada una de ellas, como la que trascendió para la esfera laboral.

De todas formas, manifestó expectativa en la posibilidad de lograr acuerdos parlamentarios porque el partido libertario «mejorará su representatividad en ambas cámaras» y podrá trabajar «de manera más aceitada, con una base de diputados y senadores más elevada».

Adelantó, camino al verano, que es muy probable que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias después de diciembre. Sostuvo que será una instancia más que relevante para la administración del presidente Milei, ya que podrá «aprovechar» el envión de las elecciones en la búsqueda consensos políticos.

«Tenemos que utilizar este impulso y avanzar con las reformas que necesita la Argentina para que las pymes vuelvan a contratar trabajadores», sostuvo.

Nadia Márquez, senadora electa de Neuquén: un vínculo «muy bueno» con Rolando Figueroa

Al ser consultada por su vínculo con Rolando Figueroa, aseguró que es «muy bueno». «Tuve, tengo y seguiré teniendo una muy buena relación con el gobernador«, dijo. Contó que el domingo, cuando la tendencia en favor de La Libertad Avanza lucía irreversible, recibió un llamado del mandatario provincial para felicitarla.

«Fue una conversión corta, me felicitó por las elecciones que habíamos hecho y me dijo que iba a dar una conferencia de prensa. Yo también lo felicité y esa fue toda la conversación, que seguramente seguiremos manteniendo en el Congreso», auguró.

«Las elecciones fueron el domingo pasado; continuaremos teniendo diálogo con el gobernador como lo hemos hecho antes, cada uno sin dejar sus ideas y sus espacios políticos». Analizó que ese proceso resultará inevitable, ya que, de las ocho bancas que tiene Neuquén en las dos cámaras, cinco pasarán a ser libertarias.

Respecto a la relación que tendrán los legisladores de La Libertad Avanza con las temáticas provinciales, calificó como «totalmente falso» que dejen de lado los intereses locales, aunque aclaró que «los integrantes del Congreso somos senadores y diputados de la Nación».

También descartó que haya alguna propuesta de traspaso de cajas previsiones en análisis. Y sostuvo que, si la hubiera, deberíamos pensar «en reformar la Constitución, algo que no está en carpeta de nadie».

«El cuco de los espacios nacionales no existe», insistió en su posición. Remarcó que si Neuquén enfrenta deficiencias, por ejemplo, en materia de infraestructura, también es responsabilidad de los distintos gobiernos que tuvieron a su cargo el Ejecutivo provincial.

Nadia Márquez, senadora electa de Neuquén: ¿proyección hacia 2027?

La senadora electa aseguró que Neuquén fue una de las provincias «más beneficiadas por el gobierno de Milei», al respetar «el valor del petróleo a precio de mercado» y «no pisar el dólar» como ocurrió «con el gobierno de Fernández».

Márquez evitó, cuando se le preguntó, referirse a la proyección del partido en la disputa provincial que vendrá en 2027. «Lo próximo es terminar noviembre, después diciembre y así, esto es paso a paso como dijo un conocido técnico de fútbol».

«La gente nos votó para acompañar las grandes reformas del presidente que van a beneficiar al país, a los emprendedores, a los jubilados, a las pymes», afirmó y sumó: «Para eso trabajamos, haríamos mal en volver a estar de elección, por lo que ahora trabajamos por la gente y después veremos qué nos depara el 27«.

La referente libertaria es diputada nacional desde hace dos años. Aquella vez resultó elegida siendo, a su vez, legisladora provincial electa, cargo que no llegó a asumir. Anteriormente tuvo un paso como concejal de la Ciudad de Neuquén, entre 2019 y 2023. Actualmente es la presidenta de La Libertad Avanza en la provincia.