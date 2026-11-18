El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que el 30 de noviembre se firmará en Buenos Aires el compromiso final de inversión del proyecto Argentina LNG, que contempla la construcción de una planta separadora de gases en Cutral Co y Plaza Huincul.

El anuncio actualiza la fecha que había comunicado la semana pasada, cuando había señalado que la firma sería el 29 de noviembre.

Durante una recorrida de obras realizada el martes por ambas localidades, el mandatario destacó las oportunidades económicas que podría generar la instalación de la planta y puso especial énfasis en la necesidad de que las empresas de la región se preparen para participar del proyecto.

“Tenemos que prepararnos, las empresas tienen que prepararse para poder proveer lo que se va a demandar y se va a generar trabajo”, sostuvo Figueroa, al referirse a la actividad que se espera durante la construcción de la infraestructura.

La planta separadora de gases demandará una inversión superior a los 7.000 millones de dólares y se estima que generará unos 5.000 puestos de trabajo durante su construcción. Estas cifras ya habían sido anticipadas por el Gobierno provincial y forman parte de las proyecciones vinculadas con el desarrollo del proyecto de GNL.

GNL en Neuquén: las expectativas para Cutral Co y Plaza Huincul

Acompañado por los intendentes Ramón Rioseco, de Cutral Co, y Claudio Larraza, de Plaza Huincul, Figueroa destacó las gestiones realizadas para que la planta se instale en la comarca petrolera. Según expresó, su construcción representa un paso importante para profundizar la industrialización de los hidrocarburos en la región.

“Es un gran logro de trabajar en equipo y que requiere una inversión importante, pero sobre todo va a activar toda la economía del lugar”, afirmó el gobernador.

El mandatario también vinculó la iniciativa con la historia económica de ambas ciudades y recordó las dificultades que atravesaron tras la privatización de YPF. En ese sentido, consideró que la planta podría abrir una nueva etapa de desarrollo productivo.

“¿Hace cuánto que no hablamos de futuro y de reconversión productiva en la Comarca?”, planteó Figueroa, quien sostuvo que la instalación permitirá recuperar actividad económica y generar nuevas oportunidades laborales.

El proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con las empresas internacionales ENI y XRG, busca desarrollar la exportación de gas natural licuado a partir de la producción de Vaca Muerta.

La firma prevista para el 30 de noviembre constituye un paso central para avanzar con la iniciativa, que contempla infraestructura de procesamiento y transporte de gas hacia la costa de Río Negro para su posterior exportación.