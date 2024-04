Estación china en Neuquén: el gobierno de Figueroa, a favor de la inspección que propuso Milei

El gobierno de Neuquén que encabeza Rolando Figueroa se refirió este viernes por primera vez a la estación de observación del espacio lejano que instaló China en el paraje Quintuco. Tras el debate que se volvió a generar alrededor de la instalación por la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y las críticas vertidas por el embajador de ese país, Marc Stanley, la Provincia se mostró a favor de hacer «los controles pertinentes» para dar transparencia sobre las actividades que se realizan.

«Con relación a la Estación Espacial ubicada en el paraje Quintuco -en proximidades de Bajada del Agrio- que por estos días es motivo de debates en medios regionales y nacionales, el gobierno de la Provincia del Neuquén sostiene que es imprescindible garantizar la seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos y acuerdos establecidos. También que debe asegurarse la máxima transparencia en el desarrollo de las actividades que son objeto de dichos acuerdos», se indicó a través de un comunicado oficial.

El gobierno explicó que la estación fue «concebida para conectar con misiones espaciales» y recordó que es un proyecto de la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

«El 22 de diciembre de 2012 se firmó un acuerdo tripartito entre esos organismos y la provincia del Neuquén; al año siguiente comenzó la construcción; en abril de 2015 se iniciaron las tareas de montaje de la antena y comenzó a funcionar en 2017», se explicó.

La estación volvió a debate a raíz de las declaraciones que hizo el embajador Stanley, en la previa a la visita de la jefa militar de Estados Unidos: «Me sorprende que Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué».

El gobierno de Javier Milei salió luego a plantear la posibilidad de hacer una inspección en el lugar y ayer el vocero Manuel Adorni ratificó la idea, aunque planteó que no hay plazo. «Más adelante», se limitó a aclarar.

Ahora el gobierno provincial fijó su posición y sostuvo que, «de frente a la sociedad argentina en general y la sociedad neuquina en particular, deberán realizarse -de ser necesarios- todos los controles pertinentes por parte del gobierno nacional argentino para asegurar el cumplimiento efectivo de todos aquellos ítems incluidos en los acuerdos y garantizar, al mismo tiempo, que no existan posibilidades de ninguna actividad que no se encuentre debidamente contemplada».

«Desde que asumió, este gobierno tiene un inquebrantable compromiso de transparencia con la sociedad toda y este caso no escapa a esa premisa», aseguró la secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de la Provincia del Neuquén, Leticia Esteves.

La cartera de la exdiputada, bajo cuya órbita se encuentra la oficina de tecnologías provincial, Optic, es la que ahora quedó vinculada a los acuerdos que firmó Neuquén con la CLTC y Conae. Originalmente era la secretaría de Gestión Pública, pero con el cambio de gobierno esa estructura se eliminó.