Milei viaja a Brasil para apoyar la candidatura a presidente de Flavio Bolsonaro

El presidente Javier Milei viajará mañana a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente, Jair Bolsonaro, quien disputará la primera magistratura de ese país en las elecciones de octubre.

El jefe de Estado partirá mañana viernes por la noche hacia San Pablo donde el sábado realizará una serie de actividades.

Según la información oficial, el objetivo del viaje “es fortalecer los vínculos entre la República Argentina y el Estado de San Pablo”, aunque en rigor ofrece un foco electoral e ideológico.

El sábado por la mañana Milei visitará el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

Luego se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes.

Más tarde, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal. En esta convención se oficializará la precandidatura de Flavio Bolsonaro a la presidencia de Brasil.

En principio, Milei tenía en sus planes viajar a Brasilia para verse con Jair Bolsonaro, pero el Supremo Tribunal Federal (STF) le vetó al ex presidente (quien cumple arresto domiciliario) la posibilidad de recibir visitas.

El juez Alexandre de Moraes desestimó la semana pasada recurso presentado por la defensa del ex jefe de Estado para autorizar el encuentro con el libertario durante la semana próxima en la ciudad de Brasilia.

El fallo del magistrado sostiene que por un plazo de 30 días Bolsonaro tendrá permitido únicamente recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, al tiempo que aquellas visitas con fines políticos permanecerán prohibidas hasta termine la campaña electoral.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El viaje para estar cerca de la familia Bolsonaro profundiza aún más la grieta con el actual mandatario de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva. Hace un año que los presidentes de los dos países más importantes del Mercosur no tienen contacto formal. La última vez que se cruzaron fue en julio de 2025 cuando en Buenos Aires Milei le entregó la presidencia pro tempore del bloque al brasileño.

Por este viaje, Milei también modificó la fecha del tradicional acto de inauguración de la Exposición Rural de Palermo que habitualmente se realiza el último sábado de la muestra y ahora se hará el domingo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó este jueves la muestra y mantuvo una reunión con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y miembros de la comisión directiva.

A la salida, Caputo enfrió la posibilidad de que el domingo haya anuncios concretos para el sector.

“El campo sabe que si aumentamos la recaudación están primeros en la lista para bajar impuestos”, señaló a la prensa el jefe del Palacio de Hacienda.

El lunes será otro día de intensa actividad para el presidente ante la visita de la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva. En principio la titular del organismo internacional sería recibida por la mañana por Milei en la Casa Rosada.

Georgieva dará una conferencia de prensa, pero aún resta definir si será en la Sala de Conferencia de la Casa de Gobierno o en el Ministerio de Economía.

La directora del organismo también tiene prevista una visita a Vaca Muerta, corazón del nuevo ducto de dólares del país. Asimismo, planea encuentro con otros actores de la vida económica del país, pero el FMI mantiene oculta la agenda.

En otro orden, el martes Milei viajará a Perú para participar de la asunción a la presidencia de Keiko Fujimori.

Corresponsalía Buenos Aires.