Estafa con planes sociales: las frases picantes del primer día de audiencias

• «Vamos a probar que existió una asociación ilícita que permaneció en el tiempo al menos desde el 30 de septiembre del 2020 al 31 de julio del 2022, y digo al menos porque estos hechos se dan en un momento de transición, cuando los subsidios en Neuquén dejan de pagarse con cheques y empiezan a pagarse con débito. Existe otra investigación que trata de determinar si previo a esta fecha existía una maniobra similar«. (Pablo Vignaroli, fiscal jefe).

• «Nosotros vamos a probar que hubo hechos iguales en períodos anteriores, con otros funcionarios. También hay errores en la estructura piramidal que presenta la fiscalía. Le faltan piezas. Ricardo Soiza dependía de Luciano Palma, encargado del subsidio social transitorio, que no está en este juicio. También faltan funcionarios del Banco Provincia de Neuquén». (Pablo Gutiérrez, defensor de Tomás Siegenthaler, Laura Resnik, Julieta Oviedo y Ariel Krom).

• «Siegenthaler no era jefe de ninguna banda, no aportaba a ningún listado. Mis asistidos cumplieron con su función, no cometieron ningún delito, voy a pedir su absolución». (Gutiérrez).

La defensa del exministro Di Luca

• «Los acusan de asociación ilícita por el solo hecho de haber ejercido la función pública. Se dice que Abel Di Luca participó desde que era subsecretario. En ese cargo y como ministro lo nombró Omar Gutiérrez, que no fue citado nunca, ni como testigo». (Gonzalo Rodríguez, defensor de Di Luca).

• «Esta maniobra se podría haber pergeñado y llevado a cabo sin Di Luca. Todo lo que él firmaba tenía el aval de Coordinación de Legales. La acusación se da de bruces con el principio de confianza de la administración pública. Un ministro no puede andar revisando listados». (Rodríguez)

• «No estamos ante 9.303 hechos de estafa, es un solo hecho, una sola maniobra. Voy a pedir la absolución de Di Luca». (González).

• «A Luis Gallo se le remitía el listado de beneficiarios y no tenía el deber de controlar». (Fabián Flores, defensor de Gallo).

• «Desde 2015 se venía dando esta maniobra. Acá hay grandes ausentes de mayor jerarquía y del BPN. La fiscalía recortó la película y nos hace ver los últimos 10 minutos» (Flores).

«Sánz acataba órdenes»

• «Sanz declaró en la fiscalía, dio muchísima información, explicó la maniobra que viene de otras administraciones. Él no tomaba las decisiones, tenía responsabilidad intermedia. No era jefe de ninguna asociación ilícita. Aceptó parte de su culpa, acataba órdenes». (Laura Giuliani, defensora de Sánz y Montoya).

• «Los acusan de asociación ilícita y hay gente que se conoció acá, en esta sala de audiencias» (Giuliani).

• «Isabel Montoya está acá por ser la esposa de Sánz. No tuvo nada que ver con las extracciones, no conoce a los demás. El terreno que tiene (en un loteo privado en Plottier) lo pagó en parte con un vehículo». (Giuliani).

«Osuna no era jefe»

• «Osuna participó de las extracciones, pero no era jefe de ninguna asociación ilícita. Hacía el listado oficial, original, de beneficiarios, no el paralelo. Lo enviaba al ministerio y ahí terminaba su trabajo. Le corresponde una declaración de responsabilidad por defraudación, pero no por asociación ilícita». (Juan Pablo Piombo, defensor de Osuna).

• «Honorio fue pareja de Sánz, y está acá por eso. Pregúntense, señores jueces, si podría haber desobedecido las órdenes de sus jefes». (Carolina Johanssen, defensora de Honorio y Cardozo Regidor).

• «A Cardozo Regidor lo acusan de beneficiarse pero no conocía la maniobra, no le pueden probar el dolo» (Johanssen)

• «No hay pruebas concretas de que Emanuel Victoria Contreras haya participado de una extracción de dinero por cajero automático. No hay asociación ilícita». (Elio García, defensor de Victoria Contreras).

«Eran mis honorarios»

• «Está demostrado que el dinero que cobré lo gasté en ropa, en la cuota del club. Cuando uno forma parte de un delito, reparte. Yo cobré honorarios por mi trabajo y lo usé en gastos personales». (Alfredo Cury, abogado de Soiza y de él mismo).

• «La función de Soiza era presentar el expediente administrativo. Hay 20 mil funcionarios, pero el que da la orden siempre es el gobernador». (Cury)