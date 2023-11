Estatales de ATE pidieron formalmente al gobierno nacional que adelante el aguinaldo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Rodolfo Aguiar, solicitó al ministerio de Trabajo que el Gobierno nacional adelante el pago del aguinaldo, en función de una resolución de la cartera de Hacienda que habilita a liquidar ese beneficio en el mes de diciembre.

“Las declaraciones del presidente electo Javier Milei nos dejan ante un escenario de incertidumbre respecto al pago del Sueldo Anual Complementario y por eso buscamos transmitir tranquilidad y certidumbre a los trabajadores”, señaló Aguiar en un comunicado de prensa difundido esta mañana.

El dirigente agregó que “no es una opción del Presidente obviar el pago del aguinaldo ya que sería una violación de un derecho de orden público” y sostuvo: “No liquidarlo pondría en riesgo la cobertura de necesidades básicas de carácter alimentario que cubre el salario”.

“¿No era que dentro de la ley todo, y fuera de la ley nada? El aguinaldo está reglamentado en más de una norma y se debe cumplir”, recordó Aguiar al recordar una de las frases de campaña de Milei para marcar la obligatoriedad del pago de esta parte integral del salario.

Y concluyó: «El pago de Sueldo Anual Complementario es un derecho conquistado en diciembre de 1945, que se cumple ininterrumpidamente desde hace 87 años, incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Además, la Ley 23.041 de orden público establece su pago en la Administración Pública Central y descentralizada, empresas del estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del estado».

Aguinaldo: la advertencia de no pagarlo que dejó Javier Milei

En medio de la transición de Gobierno y el traspaso de mando con el presidente saliente Alberto Fernández, Milei fue consultado sobre el gasto en torno a la administración y el aguinaldo de los trabajadores públicos. “Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120. No vamos a gastar más de 100. Recortarán lo que tienen que recortar. Alberto (Fernández) se va a desligar de eso, eso es algo que tengo que enfrentar pero hay que ir al equilibrio fiscal. En el primer año queremos alcanzar el equilibrio fiscal y eso no es negociable”, dijo el próximo mandatario en una entrevista con Rodolfo Barili, del canal Telefe. Además aseguró en reiteradas declaraciones que «el ajuste no lo van a hacer los argentinos, lo va a hacer la casta política.

La declaración de Milei alertó de forma inmediata a los gremios estatales UPCN y ATE, que ya venían alertando por la posibilidad de que los sueldos de los empleados públicos sean alcanzados por el ajuste del próximo gobierno.