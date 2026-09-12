Esto es en Off | Entre la inauguración del termo y la extraña banca al sindicalista

Río Negro

Inauguración de termo y candidatura

ARSA entregó un termo en la UNCo en Roca. El hecho mereció un corte de cintas. Participó Javier Iud y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, esperanzada con su candidatura a la intendencia. Weretilneck alentó esas expectativas. “Qué candidata tenemos en Roca, si no hay un frente”, la abrazó.

Parlamentarios y sus autorías

Los legisladores Juan Martin (PRO) y Yolanda Mansilla (PRN) reaccionaron frente al anuncio de la “libertad de elección” de estatales para seguir en el Ipross y apoyaron la decisión. Las expresiones recordaban de la presentación de proyectos en igual sentido de cada uno de ellos, atado al reclamo de autorías.

Cortés en primera fila

La presencia de Walter Cortés en la última sesión del Consejo de la Magistratura en Bariloche no pasó inadvertida. Ubicado en la primera fila siguió atento el desarrollo de la reunión aunque su interés era la situación de la fiscal Cendón, a quien respaldó públicamente. Conforme con el resultado.

Neuquén

Dos por uno, zapatos y corbata

Primero fueron los zapatos: en una foto de Rolando Figueroa con Mariano Gaido, calzaban un marrón casi idéntico. Después, en Buenos Aires, se cruzó con su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, y otra vez la casualidad: corbatas celestes con motivos apenas distintos. ¿Alguien anota la tercera coincidencia?

Quintriqueo tiene quien lo banque

Carlos Quintriqueo se picó con un usuario anónimo que lo acusó de tener líos familiares y salió a pedir que, si tienen algo que decir, lo hagan ante la Justicia y no escondidos. ¿Quién salió a bancarlo? Nadia Marquez, que coincidió: las páginas berretas que tiran mugre sin pruebas son pura basura.

Larraza y su letanía de “tampoco”

En Plastiferro, con los técnicos chinos, el intendente de Plaza Huincul repasó su clásico: “decían que tampoco se hacía la planta de efluentes, y se hizo; que tampoco Plastiferro, y ya inaugura el viernes; que tampoco la escuela 22…” El “tampoco” ya es casi un género discursivo propio de la comarca petrolera.