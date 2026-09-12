Vuelos a Chos Malal: 45 minutos para unir la capital con el norte

La ciudad de Chos Malal suma un avance en su conectividad con la reactivación de los vuelos comerciales regulares que la unirán con Neuquén capital en tan solo 45 minutos. El servicio comenzará a operar el próximo lunes 14 de septiembre a través de la empresa American Jet.

El aeródromo de Chos Malal estuvo parado durante dos años debido a obras de rehabilitación. Su vuelva en función se llevó adelante en el 2024 y ahora, el aeropuerto ha vuelto a recibir vuelos sanitarios y regulares desde entonces.

Al ser consultado sobre este logro, el intendente chosmalense, Nicolás Albarracín expresó que fue fruto de un trabajo en el que venían trabajando hace muchos meses porque la conectividad era importante y la aérea sobre todo.

Un avance en salud y conectividad regional

Uno de los logros más destacables es el impacto en el sistema de salud. «Hoy el aeropuerto de Chos Malal está funcionando y los vuelos sanitarios llegan a Chos Malal», destacó Albarracín.

Valoró que disponer de la pista en condiciones permite reducir de forma drástica los tiempos ante una emergencia médica.

Traslados terrestres y turismo en el norte neuquino

Con respecto a las dudas planteadas sobre cómo será la conectividad terrestre desde el aeródromo hacia la ciudad y otras localidades alejadas de la ciudad chosmalense, el intendente dio detalles de la logística, afirmó que para los residentes se podrá ir en taxi o remis y quienes estén en otras localidades más alejadas está la posibilidad de contratar un servicio que además hace recorrido en la localidad para conocerla mejor.

De esta manera, la llegada del avión no solo beneficiará a los vecinos de Chos Malal, sino que servirá como un dinamizador turístico para todo el circuito del norte neuquino.

Cronograma de vuelos y tarifas

Los pasajes para la ruta Neuquén – Chos Malal tienen un costo de $139.999 por tramo y se pueden tramitar a través de la web oficial de American Jet o vía correo electrónico a reservas@americanjet.com.ar.

Lunes: Salida desde Neuquén a las 10:00 hs, arribando a Chos Malal a las 10:50 hs. El vuelo de regreso parte a las 11:20 hs y aterriza en Neuquén a las 12:10 hs.

Jueves: Salida desde Neuquén a las 13:10 hs, arribando a las 13:55 hs. El regreso inicia a las 14:25 hs y finaliza en la capital provincial a las 15:10 hs