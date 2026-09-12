Un hombre fue atropellado por un camión en Cipolletti: lo trasladaron en código rojo al hospital

Un hombre adulto sufrió un grave accidente durante el mediodía de este sábado luego de ser atropellado por un camión en la calle Perón de Cipolletti. Según la información recabada hasta el momento, el hombre fue trasladado en código rojo al hospital Pedro Moguillansky con una herida grave en una de sus piernas.



El jefe de la Regional Quinta, Javier Yañez, informó que el hecho ocurrió en la intersección de las calles Perón y Teniente Yañez. Hasta el momento no se pudo determinar la mecánica exacta del choque.

Qué se sabe hasta el momento del accidente ocurrido en Cipolletti

El comisario indicó que el accidente involucró a un camión mosquito, que transportaba otros dos vehículos pesados.

Personal del SIARME acudió al lugar y brindó las primeras atención al hombre en el sector. Luego se dispuso su traslado urgente al hospital local, ubicado sobre la calle Naciones Unidas.

Yañez indicó que el hombre afectado es un «señor mayor de 50 años» y que, por el impacto, tendría una de sus piernas gravemente comprometidas.

Las primeras informaciones indican que el conductor del camión no se percató del atropello y fue advertido por otros vecinos sobre la situación. En el lugar trabaja personal policial.

Noticia en desarrollo